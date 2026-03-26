Asya borsaları negatif seyrediyor

Orta Doğu'ya ilişkin olumlu ve olumsuz gelişmeler küresel pay piyasalarında dalgalanmalara yol açıyor. ABD kanadından bölgedeki gerilimlerin azalabileceğine yönelik iyimserlik içeren mesajlara karşın İran tarafının aksi yönde beyanatlar vermesi varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta başında yaptığı açıklamada, İran'ın enerji altyapılarına yönelik saldırılara 5 gün ara verildiğini belirtmesini takiben bölgeye binlerce askerin sevk edilmesi, kısa vadede olası bir kara harekatı ihtimalini gündemde tutuyor.

Söz konusu gelişmelerle Asya borsaları satıcılı seyrediyor.

ÇİN'DEN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta uluslararası toplumun tarafların diyaloğa ve barış görüşmelerine başlamaya teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Vang, dün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile yaptığı görüşmede, Orta Doğu'daki çatışmada doğruların ve yanlışların aşikar olduğunu, uluslararası toplumun objektif ve tarafsız bir tutum izlemesi gerektiğine işaret etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin onayı alınmadan girişilen askeri eylemlere, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılara karşı olduğunu belirten Vang, savaşın Körfez ülkelerine sıçramasını onaylamadığını kaydetti.

Tarifeler konusu da bölgede gündem maddelerinden biri olurken Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Meksika'nın tarife artışları dahil kısıtlayıcı tedbirlerinin Çin ürünlerini etkilediği ve rekabetçiliğe zarar verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Bakanlık, söz konusu kısıtlayıcı tedbirlere karşın ülke şirketlerinin çıkarlarını korumak üzere karşı tedbirleri uygulama yetkisi olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ertelenen Çin ziyaretini 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceğini açıkladı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,2 düşüşle 5.460 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 azalışla 53.489 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 3.881 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,9 kayıpla 24.840 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da ise resmi tatil nedeniyle işlemler yapılmıyor.