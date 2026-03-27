Asya borsaları karışık seyrediyor

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve tansiyonun daha geniş çevrelere yayılarak bir süre daha süreceği endişeleri piyasalar üzerinde yeni bir baskı oluşturdu. Hafta başından bu yana ABD Başkanı Donald Trump ve İranlı yetkililerden gelen çelişkili açıklamalar, bölgede gerilimin süreceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

ABD Başkanı Trump'ın dün, "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin çok iyi gittiğini belirtmesine karşın Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların aksamaya devam edecek olması petrol arzına yönelik korkuları körükledi.

Bu gelişmelerle Asya tarafında karışık görünüm öne çıkarken, Çin ekonomisine yönelik iyimser sinyallerle Çin ve Hong Kong piyasaları pozitif ayrıştı.

GÜNEY KORE'DEN ORTA DOĞU'DAKİ ÇATIŞMALARA YÖNELİK EK BÜTÇE HAMLESİ

Orta Doğu'daki gelişmelere yönelik haber akışı yakından takip edilirken, süren gerilimlerin ülkelerin mali sistemlerine yansımaları da dikkati çekiyor. Güney Kore'de ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ekonomik etkilerine karşı haftaya ek bütçe tasarısı sunulmasının planlandığı bildirildi.

Planlama ve Bütçe Bakanı Park Hong-keun, dün Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, hükümetin gelecek hafta ek bütçe tasarısı sunulması konusunda anlaştığını belirterek, yüksek petrol fiyatlarının vatandaşlar üzerindeki yükünü hafifletmek ve yakıt fiyatlarını istikrara kavuşturmak için adım atacaklarını söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, 12 Mart'ta, Orta Doğu'da artan istikrarsızlığın tüketiciler ve yatırımlar üzerindeki etkilerine dair endişesini dile getirerek, ek bütçenin "kaçınılmaz" olduğunu ve ek bütçe taslağının mümkün olan en kısa sürede hazırlanması talimatını verdiğini söylemişti.

ÇİN'DE SANAYİ ŞİRKETLERİNİN KÂRI YILIN İLK 2 AYINDA YÜZDE 15,2 ARTTI

Jeopolitik gündemin yanı sıra açıklanan makroekonomik veriler de yakından takip edilirken, Çin'de sanayi şirketlerinin kârı, geçen seneki düşük artışın ardından bu yılın ilk 2 ayında güçlü performans gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,89 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, ocak-şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 arttı.

Kârlılıkta 2 ayda kaydedilen yükseliş, 2025 genelindeki yüzde 0,6'lık artışın üzerine çıktı. Çin'de sanayi şirketlerinin karları, 2025'te önceki 3 yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez artış kaydetmişti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 düşüşle 5.439 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 azalışla 53.559 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 3.914 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,7 primle 25.021 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,6 düşüşle 74.045 puan seviyesinde bulunuyor.