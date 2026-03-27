Zirve öncesi Çin’den ABD’ye misilleme

Çin, ABD ile ticaret geriliminde yeni bir adım attı. Çin Ticaret Bakanlığı, tedarik zincirleri ve yenilenebilir ürünler alanında ABD uygulamalarına yönelik iki ayrı ticaret engeli soruşturması başlatıldığını duyurdu.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRLERİ VURGUSU

Bakanlık açıklamasında, ABD'nin ticaret politikaları, teknoloji ihracatına getirdiği sınırlamalar ve yatırım kısıtlamalarının küresel üretim ve tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtığına dair bulgulara ulaşıldığı ifade edildi. Bu uygulamaların Çinli şirketlerin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

DTÖ KURALLARI HATIRLATMASI

Açıklamada ayrıca söz konusu adımların Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları ile ikili ekonomik anlaşmalarla çelişebileceğine dikkat çekildi. Soruşturmaların özellikle yeşil ürün ticareti ve küresel tedarik zincirlerine yönelik engellere odaklanacağı, elde edilecek sonuçlara göre ilave adımların gündeme gelebileceği kaydedildi.

TRUMP–Şİ GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ MESAJ

Bu gelişmenin, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Mayıs ayında gerçekleştirmesi planlanan görüşme öncesinde gelmesi dikkat çekti. Söz konusu adımın, ABD'nin 301. madde kapsamında yürüttüğü ticaret soruşturmalarına karşılık niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.

Öte yandan Beyaz Saray'ın, Yüksek Mahkeme'nin bazı gümrük vergilerini iptal etmesinin ardından tarife politikasını yeniden devreye almak amacıyla bu mekanizmayı kullandığı ifade ediliyor.