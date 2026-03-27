Japonya, savaş nedeniyle rezervlerindeki petrol stokunu kullanıma açtı

Japonya hükümeti, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının tetiklediği enerji arz güvenliği endişeleri nedeniyle rezervlerindeki petrol stoklarını kullanıma açtı.

AA

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2026 11:08

Son Güncelleme Tarihi 27 Mart 2026 11:13

Kyodo ajansının haberine göre Tokyo hükümeti, enerji arzında istikrarı korumak amacıyla ülke içi 30 günlük iç talebe eş değer yaklaşık 8,5 milyon kilolitre petrolü piyasaya sürdü. Ülke genelindeki 11 depolama noktasından başlayan piyasaya arz, nisan sonuna kadar kademeli devam edecek.

Öte yandan Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından Japonya içinde depolanan petrol de ülke içinde 6 günlük tüketime eş değer şekilde kullanıma açıldı.

Japonya'da geçen hafta özel sektör stoklarından petrol arzı başlatılmıştı.

"ASYA ÜLKELERİ ÖNEMLİ ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA"

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, yaptığı açıklamada, küresel enerji arzında hayati kabul edilen Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin, "Asya ülkeleri, önemli zorluklarla karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki çatışmaların gidişatının belirsizliğine dikkati çeken Takaiçi, "Enerji güvenliği çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Petrol Birliği Başkanı Kito Şunichi, başkent Tokyo'da Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Ryosei Akazawa ile yaptığı görüşmede merkezi hükümetten mayısta da devlet rezervlerinden daha fazla petrol piyasaya sürmesini talep etti.

Ham petrol ithalatının yüzde 90'ından fazlasını Orta Doğu'dan sağlayan Japonya, bölgedeki saldırıların tetiklediği enerji arz güvenliğine yönelik en çok kaygılanan ülkelerden.

Doğu Asya ülkesi Japonya, ortalama 254 günlük ülke içi tüketime eş değer yaklaşık 470 milyon varille dünyanın en büyük petrol stokuna sahip ülkeleri arasında yer alıyor.

