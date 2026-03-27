Suudi Arabistan uluslararası lojistik koridoru oluşturacak

Suudi Arabistan, Körfez’deki limanları Ürdün ve kuzeydeki ülkelere bağlayacak uluslararası bir lojistik koridorunu devreye alacağını açıkladı.

AA

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2026 09:09

Suudi Arabistan Demiryolları Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Körfez'e açılan limanları Ürdün ile Suudi Arabistan arasındaki Hadise Sınır Kapısı'na bağlayan bir uluslararası lojistik koridoru hizmete alacağı belirtildi.

Bahsi geçen koridorla Körfez'deki Suudi Arabistan limanların hem Ürdün'e hem de kuzeyde yer alan diğer ülkelere bağlanacağına işaret edilen açıklamada, bu adımla Ürdün ve Suudi Arabistan'ın kuzeyindeki bölgelere doğrudan bağlantısının güçlendirileceği ve yüksek verimli bir kara hattı üzerinden bölgesel ticaretin destekleneceği ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın doğusundaki limanlarından Hadise Sınır Kapısına demiryolu ağı üzerinden konteyner taşımacılığı hizmetinin gerçekleştirileceği, bunun da Ürdün ve kuzey bölgelere doğrudan güzergahlar açarak ihracat faaliyetlerini daha verimli ve güvenilir hale getireceği kaydedildi.

Körfez'deki limanları Ürdün'e bağlayacak uluslararası lojistik koridorun 1700 kilometreyi aşan mesafede diğer kara yolu seçeneklerine kıyasla yarı yarıya azalacağı belirtilen açıklamada, tren başına 400'den fazla konteyner kapasitesiyle hız ve verimliliğin artırılacağına işaret edildi.

Açıklamada, projenin seyahat sürelerini kısaltarak doğrudan lojistik etki oluşturacağı, binlerce kamyonun yollardan çekilmesine katkı sağlayacağı ve bunun altyapı kalitesinin korunması ile güvenlik seviyelerinin artırılmasına olumlu yansıyacağı belirtildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GEMİ TRAFİĞİNİN KAPATILMASI

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Tahran, Hürmüz Boğazındaki gemi trafiğini "kontrollü" kapattığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, boğazdan İran'a yapılan saldırılarda taraf olmayan veya saldırılara üsleri ile destek vermeyen ülkelerin geçişine izin verildiğini belirtmişti.

Suudi Arabistan, İran, Irak, Kuveyt, Katar ve BAE gibi büyük petrol üreticilerinin ihracat yolu olan, günlük milyonlarca varil petrolün ihraç edildiği Hürmüz Boğazı, dünyadaki deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık %20'sinin geçiş noktası konumunda.

AA muhabirinin anlık gemi takip şirketi MarineTraffic'ten aldığı verilerden derlediği bilgilere göre, 20-22 Mart itibarıyla Hürmüz Boğazı çevresinde hareket edemeyen yaklaşık 1900 gemi bulunuyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

