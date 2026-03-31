AB uyardı! Gübre fiyatları yüzde 68 arttı: Yeni eylem planı oluşturuluyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Tarımdan Sorumlu Üyesi Christophe Hansen, artan gübre fiyatlarının ve Orta Doğu'daki gelişmelerin tarım sektörünü ciddi şekilde etkilediğini belirterek, yeni önlemler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 09:14

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Tarımdan Sorumlu Üyesi Christophe Hansen, AB üyesi ülkelerin tarım bakanlarının, Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

"AB tarım-gıda sektörü, uluslararası ticarete ihtiyaç duymaktadır." diyen Hansen, AB'nin tarım ve gıda ürünlerinde küresel bir ihracatçı konumunda olduğunu anımsattı.

Hansen, toplantıda, Orta Doğu'daki gelişmelerin gübre fiyatlarını artırmasının da gündeme geldiğini aktararak, "Gübre fiyatlarında 2020'den 2025'e kadar yüzde 60'lık bir artış yaşandı. Orta Doğu'daki savaş, durumun ciddiyetini daha da artırdı." dedi.

Gübre sorununun büyüdüğüne dikkati çeken Hansen, Rusya ve Belarus dışındaki ülkelerden ithal edilen amonyak, üre ve bazı azotlu gübreler için gümrüksüz kota uygulamalarını gündeme aldıklarını belirtti.

Hansen, "AB Komisyonu, ilkbaharın ilerleyen dönemlerinde açıklanacak bir gübre eylem planı üzerinde yoğun şekilde çalışıyor." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda gübre konusunda 13 Nisan'da paydaşlarla acil bir üst düzey toplantı düzenleyeceğini anlatan Hansen, şunları kaydetti:

"Bu toplantının odak noktası, kısa ve uzun vadeli yapısal önlemler olacak. Bağımlılıklarımızı azaltmak için AB'de gübre üretimini desteklemeyi, aynı zamanda çiftçilerin gübreleri daha verimli kullanmalarını sağlamayı ve mineral gübrelerin yerine biyolojik bazlı ve düşük karbonlu alternatiflerin kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz."

İlginizi Çekebilir
Hindistan, Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle benzin ve mazot vergisini düşürdü Hindistan, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle benzin ve mazot vergisini düşürdü 27 Mart 2026 13:33
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 27 Mart 2026 12:17
Zirve öncesi Çin’den ABD’ye misilleme Zirve öncesi Çin’den ABD’ye misilleme 27 Mart 2026 11:57
Netflix üyelik ücretlerini güncelledi Netflix üyelik ücretlerini güncelledi 27 Mart 2026 11:39
İngiltere’de perakende satışlar düştü İngiltere'de perakende satışlar düştü 27 Mart 2026 11:13
Japonya, savaş nedeniyle rezervlerindeki petrol stokunu kullanıma açtı Japonya, savaş nedeniyle rezervlerindeki petrol stokunu kullanıma açtı 27 Mart 2026 11:08
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 27 Mart 2026 10:43
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 27 Mart 2026 09:33
Çin’de sanayi şirketlerinin kârı arttı Çin'de sanayi şirketlerinin kârı arttı 27 Mart 2026 09:26
Suudi Arabistan uluslararası lojistik koridoru oluşturacak Suudi Arabistan uluslararası lojistik koridoru oluşturacak 27 Mart 2026 09:09
Trump, personellerin ödemeleri için talimat verecek Trump, personellerin ödemeleri için talimat verecek 27 Mart 2026 09:04
Hindistan dezenformasyona karşı uyardı: Yeterli akaryakıt stoğumuz var Hindistan dezenformasyona karşı uyardı: "Yeterli akaryakıt stoğumuz var" 26 Mart 2026 17:06
