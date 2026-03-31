CANLI BORSA
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,56 yükselişle 14.635,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 09:32

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,01 azalışla 14.554,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 14.540,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,56 üzerinde 14.635,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın iyimser açıklamaları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentilerin iyimser etkileri görülürken, bölgede devam eden çatışmalar ise risk algısının hala yüksek kalmasına sebep oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı İngiltere'de büyüme, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.626,3500 Değişim 155,28 Son veri saati:
Düşük 12622,55 Yüksek 12777,83
Açılış
44,4839 Değişim 1,0625 Son veri saati:
Düşük 43,4165 Yüksek 44,479
Açılış
51,078 Değişim 1,1414 Son veri saati:
Düşük 50,014 Yüksek 51,1554
Açılış
6.520,4090 Değişim 307,381 Son veri saati:
Düşük 6298,793 Yüksek 6606,174
Açılış
102,9564 Değişim 7,2848 Son veri saati:
Düşük 97,8766 Yüksek 105,1614
Açılış
BİST En Aktif Hisseler