İran ekonomisi İsrail'in hedefinde! Saldırı talimatı verildi

İsrail yönetiminin, İran’da belirlenen askeri hedeflerin büyük ölçüde vurulmasının ardından, Tahran ekonomisine zarar verecek saldırılar düzenlenmesi talimatı verdiği öne sürüldü.

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 15:52

Times of Israel gazetesinin haberinde, İran'a yönelik saldırıların birinci ayı dolarken, "İsrail ordusunun çatışmanın başında kendisi için tanımladığı tüm hedefleri vurmayı neredeyse tamamladığı" savunuldu.

Gazetenin haberinde, İsrail siyasi liderliğinin orduya rotayı İran'ın "ekonomik" hedeflerine yöneltmesi talimatını verdiği belirtildi.

İRAN'IN HEDEF ALINAN EKONOMİK ALANLARI

18 Mart'ta ABD-İsrail saldırısında Güney Pars doğalgaz sahası ABD-İsrail'in insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulmuştu. Saldırılarda doğalgaz sahasının 3'üncü ve 6'ıncı fazları hedef alınmıştı.

Basra Körfezi'nde yer alan ve dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri kabul edilen ve İran ile Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası, her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik öneme sahip bulunuyor.

Öte yandan İran resmi haber ajansı IRNA, 27 Mart'ta ABD-İsrail'in İsfahan'daki Mübarek Çelik Şirketi ile Huzistan'daki Huzistan Çelik şirketlerinin üretim birimlerine saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

