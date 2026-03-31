CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD'de konut fiyatlarının artış hızı ocakta yavaşladı

ABD'de konut fiyatlarının artış hızı ocakta yavaşladı

ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 0,9 artarak konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösterdi.

AA

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 16:37

S&P Dow Jones Indices ocak ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ocakta yıllık yüzde 0,9 arttı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösteren endeks, geçen yıl aralıkta yıllık yüzde 1,1 yükselmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks, ocakta yüzde 1,2 artış kaydetti.

Endekse dair piyasa beklentileri, geçen yıl aralıktaki gibi yüzde 1,4 yükselmesi yönündeydi.

Endeksteki 20 kent arasında ocak ayında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta söz konusu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 4,9 arttı.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla arttığı kentler, yüzde 4,6 ile Chicago ve yüzde 3,6 ile Cleveland olarak sıralandı.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 2,5 azalışla Tampa olarak kaydedildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
IMF’ten küresel ekonomi için uyarı: Orta Doğu çatışması enerji ve gıda fiyatlarını yükseltebilir IMF’ten küresel ekonomi için uyarı: Orta Doğu çatışması enerji ve gıda fiyatlarını yükseltebilir 31 Mart 2026 10:34
Çin’de ekonomik aktivite genişliyor Çin'de ekonomik aktivite genişliyor 31 Mart 2026 10:29
Orta Doğu savaşları enerji fiyatlarını yükseltti: Avrupa yenilenebilir enerjiye yöneldi Orta Doğu savaşları enerji fiyatlarını yükseltti: Avrupa yenilenebilir enerjiye yöneldi 31 Mart 2026 10:19
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 31 Mart 2026 10:16
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 31 Mart 2026 10:01
İran ve Basra Körfezi çatışması küresel ekonomide kalıcı arz şokuna yol açabilir İran ve Basra Körfezi çatışması küresel ekonomide kalıcı arz şokuna yol açabilir 31 Mart 2026 09:58
İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde sınırlı büyüme kaydetti İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde sınırlı büyüme kaydetti 31 Mart 2026 09:56
Bitcoin’de kritik dönemeç: 71 bin dolar hedefi görünüyor mu? Bitcoin’de kritik dönemeç: 71 bin dolar hedefi görünüyor mu? 31 Mart 2026 09:53
Alüminyum fiyatları arz endişeleri ve Çin verileriyle yükselişte! Alüminyum fiyatları arz endişeleri ve Çin verileriyle yükselişte! 31 Mart 2026 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 31 Mart 2026 09:32
Almanya’da ithalat fiyatları gerilemeye devam ediyor: Enerji maliyetleri belirleyici oldu Almanya’da ithalat fiyatları gerilemeye devam ediyor: Enerji maliyetleri belirleyici oldu 31 Mart 2026 09:16
AB uyardı! Gübre fiyatları yüzde 68 arttı: Yeni eylem planı oluşturuluyor AB uyardı! Gübre fiyatları yüzde 68 arttı: Yeni eylem planı oluşturuluyor 31 Mart 2026 09:14
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.736,0700 Değişim 160,41 Son veri saati:
Düşük 12634,88 Yüksek 12795,29
Açılış
44,4807 Değişim 1,0644 Son veri saati:
Düşük 43,4165 Yüksek 44,4809
Açılış
51,2724 Değişim 1,2742 Son veri saati:
Düşük 50,014 Yüksek 51,2882
Açılış
6.558,8990 Değişim 307,381 Son veri saati:
Düşük 6298,793 Yüksek 6606,174
Açılış
104,5057 Değişim 7,2888 Son veri saati:
Düşük 97,8766 Yüksek 105,1654
Açılış
BİST En Aktif Hisseler