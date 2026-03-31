ECB yetkilisi Vujcic’ten uyarı: İran gerilimi ve enerji fiyatları enflasyonu tetikliyor

Aynı zamanda Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı olan Vujcic, Zagreb'de yaptığı açıklamada, jeopolitik gerilimlerin özellikle enerji fiyatları üzerinden enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini belirtti. Enerji maliyetlerindeki yükselişin bu süreci doğrudan hızlandırdığına dikkat çekti.

Çatışmaların uzaması ve enerji altyapısında oluşabilecek hasarın artması durumunda, enerji fiyatları üzerindeki baskının daha da şiddetleneceğini vurgulayan Vujcic, bunun enflasyonist etkileri artırabileceğini dile getirdi.

ECB yetkilileri ise yükselen enerji maliyetlerinin kalıcı olup olmayacağını anlamak için tüketici, şirket ve piyasa beklentilerini yakından takip ediyor. Enerji fiyatlarındaki sert artışın etkisiyle Euro Bölgesi'nde enflasyon, mart ayında 2022'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Faiz politikasına da değinen Vujcic, bazı karar alıcıların nisan ayında faiz artışını gündeme getirdiğini ancak mevcut şartlarda kesin bir karar vermek için erken olduğunu belirtti. Vujcic, "Nisan toplantısına kadar daha fazla veri elde edeceğiz, şu an için netleşmiş bir durum yok" dedi.