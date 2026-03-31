ECB yetkilisi Vujcic’ten uyarı: İran gerilimi ve enerji fiyatları enflasyonu tetikliyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Konseyi üyesi Boris Vujcic, İran’da yaşanan gelişmelerin ardından enflasyon beklentilerinde görülen artışın şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

Oluşturma Tarihi 31 Mart 2026 13:50

Aynı zamanda Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı olan Vujcic, Zagreb'de yaptığı açıklamada, jeopolitik gerilimlerin özellikle enerji fiyatları üzerinden enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini belirtti. Enerji maliyetlerindeki yükselişin bu süreci doğrudan hızlandırdığına dikkat çekti.

Çatışmaların uzaması ve enerji altyapısında oluşabilecek hasarın artması durumunda, enerji fiyatları üzerindeki baskının daha da şiddetleneceğini vurgulayan Vujcic, bunun enflasyonist etkileri artırabileceğini dile getirdi.

ECB yetkilileri ise yükselen enerji maliyetlerinin kalıcı olup olmayacağını anlamak için tüketici, şirket ve piyasa beklentilerini yakından takip ediyor. Enerji fiyatlarındaki sert artışın etkisiyle Euro Bölgesi'nde enflasyon, mart ayında 2022'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Faiz politikasına da değinen Vujcic, bazı karar alıcıların nisan ayında faiz artışını gündeme getirdiğini ancak mevcut şartlarda kesin bir karar vermek için erken olduğunu belirtti. Vujcic, "Nisan toplantısına kadar daha fazla veri elde edeceğiz, şu an için netleşmiş bir durum yok" dedi.

İlginizi Çekebilir
İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde sınırlı büyüme kaydetti İngiltere ekonomisi 2025’in son çeyreğinde sınırlı büyüme kaydetti 31 Mart 2026 09:56
Bitcoin’de kritik dönemeç: 71 bin dolar hedefi görünüyor mu? Bitcoin’de kritik dönemeç: 71 bin dolar hedefi görünüyor mu? 31 Mart 2026 09:53
Alüminyum fiyatları arz endişeleri ve Çin verileriyle yükselişte! Alüminyum fiyatları arz endişeleri ve Çin verileriyle yükselişte! 31 Mart 2026 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 31 Mart 2026 09:32
Almanya’da ithalat fiyatları gerilemeye devam ediyor: Enerji maliyetleri belirleyici oldu Almanya’da ithalat fiyatları gerilemeye devam ediyor: Enerji maliyetleri belirleyici oldu 31 Mart 2026 09:16
AB uyardı! Gübre fiyatları yüzde 68 arttı: Yeni eylem planı oluşturuluyor AB uyardı! Gübre fiyatları yüzde 68 arttı: Yeni eylem planı oluşturuluyor 31 Mart 2026 09:14
Çin imalatında toparlanma sinyali: PMI son bir yılın en yüksek seviyesinde! Çin imalatında toparlanma sinyali: PMI son bir yılın en yüksek seviyesinde! 31 Mart 2026 09:11
Japonya’da sanayi üretimi şubatta geriledi: Perakende zayıf kaldı Japonya’da sanayi üretimi şubatta geriledi: Perakende zayıf kaldı 31 Mart 2026 09:09
Piyasalar Orta Doğu’daki gelişmelerle yön arayışını sürdürüyor Piyasalar Orta Doğu'daki gelişmelerle yön arayışını sürdürüyor 31 Mart 2026 09:05
HSBC, Alman tahvil getiri tahminlerini aşağı çekti HSBC, Alman tahvil getiri tahminlerini aşağı çekti 31 Mart 2026 09:03
Fed Başkanı Powell: Orta Doğu gerilimi benzin fiyatlarını yükseltebilir, faizler için ’bekle-gör’ mesajı Fed Başkanı Powell: Orta Doğu gerilimi benzin fiyatlarını yükseltebilir, faizler için 'bekle-gör' mesajı 31 Mart 2026 08:55
Kamboçya’da Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle ek akaryakıt vergileri kaldırıldı Kamboçya'da Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle ek akaryakıt vergileri kaldırıldı 30 Mart 2026 16:46
