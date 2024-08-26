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BoE üyesi Bailey: Zafer ilan etmek için henüz çok erken

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu vurgulayarak ihtiyatlı olunması gerektiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 26 Ağustos 2024 08:59

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İngiltere ekonomisinin hala yüksek enflasyondan kaynaklanan ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasını gerektirebilecek risklerle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Bailey, "Zafer ilan etmek için henüz çok erken. İhtiyatlı olmamız gerekiyor çünkü iş tamamlanmadı - henüz sürdürülebilir bir şekilde hedefe geri dönmedik" dedi.

İngiltere merkez bankası bu ayın başlarında Covid salgınından bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürdü ve borçlanma maliyetlerini çeyrek puan azaltarak %5'e indirdi. Avrupa Merkez Bankası da Haziran ayında faiz oranlarını düşürdü, ancak o zamandan beri ana politika faiz oranlarını değiştirmedi. Birleşik Krallık enflasyonu Temmuz ayında Banka'nın %2'lik hedefinin üzerine çıkarak %2,2'ye ulaştı. Banka, İngiltere'de enflasyonun iki yıl içinde hedefin altına düşmeden önce %2,75 ile zirve yapabileceği uyarısında bulundu.

Ancak Bailey, istihdam piyasasındaki yapısal değişiklikler nedeniyle "kalıcı" enflasyonist baskı riskleri olduğu uyarısında bulundu.

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