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BoE üyesi Mann: Zengin tüketiciler enflasyonu kontrol altına almayı zorlaştırıyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika yapıcısı Catherine Mann, zengin tüketicilerin enflasyonu kontrol altına almayı zorlaştırdığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 29 Şubat 2024 08:58

Son Güncelleme Tarihi 29 Şubat 2024 08:58

Financial Times'ın haberine göre, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika yapıcısı Catherine Mann, yüksek faiz oranlarının baskısına karşı bağışıklığı olan varlıklı İngilizlerin harcama alışkanlıklarının enflasyonu kontrol altına almayı zorlaştırdığını söyledi.

Mann, yüksek gelirli olup, yüksek mortgage maliyetlerine rağmen hala isteğe bağlı alışverişler için parası olanların "orantısız bir şekilde" seyahat, dışarıda yemek ve eğlenceye harcama yaptıklarını savundu.

FT'nin haberine göre Mann, "Tüketiciler, firmaların neyi fiyatlandırabileceğini disipline ediyor - bunun için ödeme yapamıyorlar ya da yapmamayı seçiyorlar. Hizmet fiyat enflasyonunda aktif bir yavaşlamayı temsil edecek kadar büyük bir hizmet kategorisinde çok fazla tüketici disiplini yok" diye konuştu.

Mann, devam eden enflasyon riskleri nedeniyle BoE Para Politikası Komitesi'nin bu ay faiz oranlarının daha da artırılması yönünde oy kullanan iki üyesinden biriydi.

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