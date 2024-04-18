BofA: Fed enflasyon ile mücadeleyi kazanıyor

Bank of America Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Brian Moynihan, "Şu anda piyasa tarafından öyle görünmese bile, enflasyonla mücadele Fed tarafından kazanılıyor" dedi.

Moynihan Yahoo Finance'a verdiği demeçte, "Gerçek şu ki, Fed enflasyonla savaşı kazanmak zorunda ve kazanıyor. Enflasyon düşüyor. Fed doğru bir trend yakaladı" dedi.

Moynihan, "Tarih, özellikle geç başladıklarında bunun daha uzun bir süre alacağını söyleyebilir" ifadelerini de kullandı.