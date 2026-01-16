BofA, ilaç devleri için hedef fiyatlarını güncelledi

CANLI BORSA
Küresel yatırım bankaları, ilaç ve biyoteknoloji sektöründeki şirketler için hedef fiyatlarını revize etti.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2026 16:52

BofA Global Research, son değerlendirmesinde Eli Lilly için hedef fiyatını 1.268 dolardan 1.265 dolara revize ederken, Merck & Co hissesi için hedef fiyatını 120 dolardan 124 dolara çıkardı.

Aynı raporda Ionis Pharmaceuticals için hedef fiyat 97 dolardan 100 dolara yükseltilirken, United Therapeutics için hedef fiyat 549 dolardan 546 dolara düşürüldü. Bristol-Myers Squibb açısından ise BofA Global Research, hedef fiyatını 61 dolardan 64 dolara artırdı.

Diğer yandan Goldman Sachs, BioNTech hissesiyle ilgili tavsiyesini "nötr" seviyesinden "al"a yükseltirken, şirket için belirlediği hedef fiyatı da 115 dolardan 142 dolara çıkardı.

