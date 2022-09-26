Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, büyük merkez bankalarının attıkları parasal sıkılaştırma adımlarının ve yavaşlayan global büyümenin etkisiyle Japonya'nın ekonomik görünümüne yönelik belirsizliğin arttığını bildirdi.

Osaka kentinde iş dünyası liderleri ile bir araya gelen Kuroda, "Ekonomik görünüme yönelik belirsizlik, özellikle aşağı yönlü riskler artıyor" değerlendirmesini yaptı.

Küresel enflasyonun etkisini Japonya'ya da yayılmakta olduğunu, fiyat artışlarının hizmet, dayanıklı mal fiyatlarında da görüldiğini belirten Kuroda, bu artışların artan ham madde maliyetleri gibi dış faktörler tarafından yönlendirildiğini savundu. Kuroda, "Japorya'da artan enfasyon güçlü talepten çok, artan ham madde fiyatları ve zayıf yen tarafından yönlendiriliyor" dedi.

Ancak Kuroda, çekirdek enflasyonun bu yıl yükselse de gelecek yıl BOJ'un yüzde 2 hedefinin altına geleceğine inandıklarını da vurguladı.