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BOJ Başkanı'ndan para politikası sinyali

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, BOJ'un %2 enflasyon hedefine sürekli olarak ulaşmaya yaklaştığında ultra gevşek para politikasından çıkış stratejisini tartışacağını söyledi.

Oluşturma Tarihi 17 Kasım 2023 08:47

Son Güncelleme Tarihi 17 Kasım 2023 08:47

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, BOJ'un ultra gevşek politikadan çıkışı için %2 enflasyon hedefine ulaşmaya sürekli olarak yaklaşması gerektiğini açıkladı Ueda, merkez bankasının borsa yatırım fonu (ETF) alımlarının ve varlıklarının akıbetinin de BOJ ultra gevşek politikadan çıkışı değerlendirirken ve değerlendirdiğinde tartışılacağını sözlerine ekledi.

Ueda Cuma günü parlamentoya verdiği yarı yıllık ifadede "Enflasyonun istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde %2'lik hedefimize ulaşmasını bekleyebilirsek getiri eğrisi kontrolünü ve negatif faiz oranlarını sona erdirmeyi düşüneceğiz. Teşvikin hangi kısmını ve hangi sırayla sonlandıracağımız, o zamanki ekonomik, fiyat ve finansal koşullara bağlı olacaktır" dedi.

BOJ'un ultra gevşek politikayı "sabırla" sürdürmesi gerektiğini çünkü Japonya'nın enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye ulaşacağına henüz ikna olmadığını belirten Ueda, "Trend enflasyonun 2025 mali yılına kadar %2 enflasyon hedefimize doğru kademeli olarak hızlanması muhtemeldir. Ancak buna olumlu bir ücret-enflasyon döngüsünün eşlik etmesi gerekiyor. Japonya'nın böyle bir olumlu ücret-enflasyon döngüsü görüp görmeyeceği konusundaki belirsizlik yüksek" diye konuştu.

Enflasyonun bir yıldan uzun bir süredir %2'lik hedefi aşmasıyla birlikte Ueda, selefinin tahvil getirisi kontrolü, negatif kısa vadeli faiz hedefi ve büyük varlık alımlarından oluşan devasa teşviklerini ortadan kaldırma baskısı altında.

Ueda, BOJ'un ETF'leri satmaya nasıl başlayabileceğine dair henüz belirli bir planı olmadığını, ancak bunu piyasaları en az rahatsız edecek ve bankanın bilançosunda en az kayba neden olacak şekilde yapacağını söyledi.

Ueda, "Fiyat hedefimize ulaşılması yaklaşırsa, ETF varlıklarının kaderi de dahil olmak üzere, ultra gevşek politikadan çıkış için bir strateji ve yönergeleri tartışacağız" dedi.

Ücretlerin gelecek yıl da artmaya devam edeceği ve enflasyonda daha iç talep kaynaklı bir artışa yol açacağı konusunda daha fazla kesinlik sağlanana kadar ultra gevşek politikanın sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Ueda, "Son dönemde maliyetleri artıran enflasyonun reel geliri düşürdüğü, hane halkına zarar verdiği ve bazı küçük firmalara yük getirdiği doğru," dedi. "Biraz zaman alabilir, ancak bu tür maliyet kaynaklı enflasyonist baskının azalmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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