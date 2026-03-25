Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,91 değer kazanarak 13.047,44 puana çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 13:24

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 117,28 puan ve yüzde 0,91 artışla 13.047,44 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 70,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,11, holding endeksi ise yüzde 1,6 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,68 ile metal eşya makine, tek değer kaybeden ise yüzde 0,94 ile kimya petrol plastik oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün Orta Doğu'da bir anlaşma zemini üzerinde çalışıldığını söylemesinin ardından, dün de İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirtmesi, bölgedeki gerilimin kısa sürede sona erebileceğine yönelik umutları artırarak, küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de mortgage başvuruları ve cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 25 Mart 2026 09:32
İngiltere’de tüketici güveni geriledi: Market ve enerji fiyatları endişesi artıyor İngiltere’de tüketici güveni geriledi: Market ve enerji fiyatları endişesi artıyor 25 Mart 2026 09:31
J.P. Morgan CEO’su: Orta Doğu İçin Barış Umudu Güçlü J.P. Morgan CEO'su: Orta Doğu İçin Barış Umudu Güçlü 25 Mart 2026 09:29
BlackRock’tan kritik uyarı: Petrol 150 dolar olursa küresel resesyon kaçınılmaz BlackRock'tan kritik uyarı: Petrol 150 dolar olursa küresel resesyon kaçınılmaz 25 Mart 2026 09:29
S&P Global Asya-Pasifik büyüme tahminini artırdı: 2026’da güçlü performans beklentisi S&P Global Asya-Pasifik büyüme tahminini artırdı: 2026’da güçlü performans beklentisi 25 Mart 2026 09:26
Goldman Sachs alüminyum fiyat tahminini yükseltti: 2026’da 3.400 dolar riski Goldman Sachs alüminyum fiyat tahminini yükseltti: 2026’da 3.400 dolar riski 25 Mart 2026 09:24
Borsa İstanbul’dan İki Hisseye Güncelleme Borsa İstanbul’dan İki Hisseye Güncelleme 25 Mart 2026 09:21
UBS uyardı: Asya borsalarında en kritik işlem saatleri açılış dakikaları UBS uyardı: Asya borsalarında en kritik işlem saatleri açılış dakikaları 25 Mart 2026 09:19
Orta Doğu gerilimi piyasaları sarsıyor: İşte altın ve borsalarda son durum... Orta Doğu gerilimi piyasaları sarsıyor: İşte altın ve borsalarda son durum... 25 Mart 2026 09:17
ABD’de Ekonomik Yavaşlama ABD’de Ekonomik Yavaşlama 25 Mart 2026 09:13
Avrupa Birliği, Rus Petrolü Yasağını Erteledi Avrupa Birliği, Rus Petrolü Yasağını Erteledi 25 Mart 2026 09:06
İngiltere’de enflasyon beklentileri yükseldi: Endişeler artıyor! İngiltere’de enflasyon beklentileri yükseldi: Endişeler artıyor! 25 Mart 2026 08:56
