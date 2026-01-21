Brezilya’nın kahve geliri rekor kırdı

Brezilyalı ihracatçılar birliği Cecafe'nin yayımladığı rapora göre, ülkenin kahve ihracatından elde ettiği gelir 2025 yılında 15,6 milyar dolara ulaşarak tarihi bir zirve yaptı. Bu rekor gelir, ihracat miktarında yaşanan belirgin düşüşe rağmen gerçekleşti.

Raporda, instant kahve de dahil olmak üzere 60 kilogramlık çuvallar bazında ölçülen toplam kahve ihracatının 2025 boyunca yaklaşık yüzde 21 azalarak 40 milyon çuval seviyesine indiği ifade edildi. Oysa 2024'te ihracat hacmi 50,6 milyon çuval ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıkmıştı.

FİYAT ARTIŞI GELİRİ SÜRÜKLEDİ

İhracat gelirlerindeki güçlü artışın arkasında ise sert fiyat yükselişleri yer aldı. Cecafe verilerine göre ortalama kahve fiyatı 2025'te yaklaşık yüzde 57 artarak çuval başına 389,17 dolara yükseldi. Cecafe Başkanı Marcio Ferreira, Brezilyalı üreticilerin teknoloji, inovasyon ve kaliteye yönelik yatırımlarını sürdürmesinin, ülke kahvelerinin standartlarını ve küresel pazardaki değerini yukarı taşıdığını dile getirdi.

ABD İLE TARİFE SÜRECİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

2025 yılında Brezilya kahvesi ihracatında öne çıkan başlıklardan biri de ABD ile yaşanan gümrük vergisi süreci oldu. Rapora göre ABD Başkanı Donald Trump, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik hukuki süreçleri "cadı avı" olarak nitelendirerek Brezilya menşeli ürünlere yüzde 50 oranında ek tarife uyguladı.

Her ne kadar kahve dahil bazı gıda ürünleri daha sonra bu kapsamdan çıkarılsa da, yaklaşık dört ay süren ek maliyet dönemi Brezilya'nın ABD pazarındaki konumunu olumsuz etkiledi. Cecafe, bu süreçte ABD'nin Brezilya kahvesi için en büyük pazar olma özelliğini kaybederek Almanya'nın gerisine düştüğünü bildirdi. Ferreira, ağustos başı ile kasım sonu arasında ABD'ye yapılan sevkiyatların yüzde 55 oranında gerilediğini aktardı.

ARABİCA VE ROBUSTA İHRACATINDA SERT DÜŞÜŞ

2025 genelinde yeşil kahve ihracatı da yaklaşık yüzde 22 azalarak 36,3 milyon çuvala indi. Yılın son ayında da düşüş eğilimi devam etti. Aralık 2025'te yeşil kahve ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 geriledi. Bu dönemde Arabica kahve ihracatı yüzde 10 düşüşle 2,63 milyon çuval olurken, Robusta sevkiyatları yüzde 61'in üzerinde azalarak 222 bin 147 çuvala kadar geriledi.

2026 İÇİN DAHA OLUMLU BEKLENTİ

Cecafe, 2026 yılına ilişkin daha umutlu bir tablo ortaya koyuyor. Ferreira, Brezilya'daki hasatta toparlanma işaretleri görüldüğünü belirterek, ihracatın yeniden yükselişe geçmesini ve 40 milyon çuvalın üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi. Önümüzdeki üç aylık dönemin mevcut ürün açısından kritik olduğu ve yakından takip edileceği de vurgulandı.