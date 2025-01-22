Bundesbank: Alman ekonomisindeki zayıflık devam ediyor

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik ocak ayı raporu yayımlandı. Raporda, Alman ekonomisinin geleceğinin belirsizliğini koruduğu belirtilerek, ekonominin 2024'ün dördüncü çeyreğinde de zayıf kaldığı kaydedildi.

Geçen yılın son çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 0,1 düşüş gösterdiği aktarılan raporda, "Alman ekonomisinin 2025'in ilk çeyreğinde de durgunluktan kurtulması pek mümkün görünmüyor." ifadesi yer aldı.

Bu durgunluğun zayıf imalat sektörü ve hane halkı harcamalarını baskılayan belirsizliklere bağlandığı raporda, Almanya'da Avrupa Birliği uyumlu yıllık enflasyonun Aralık 2024'te yüzde 2,8'e çıktığı hatırlatıldı.

Raporda, "2025'in başında enflasyonun başlangıçta yüksek kalması muhtemel. Bunun nedeni fosil yakıtlar için karbon emisyon fiyatının daha da artması, toplu taşıma bileti ve özel sağlık sigortası alanındaki fiyat artışlarıdır. Ancak ilerleyen aylarda enflasyon oranının yeniden ılımlı hale gelmesi muhtemel." denildi.

Bundesbank'a göre ekonomi, sanayide süregelen sorunlar nedeniyle de büyümekte zorlanıyor.

Raporda, "Uzmanların değerlendirmesine göre sanayi, değişen yapısal koşullara uyum sağlama konusunda büyük baskı altında. Alman sanayisinin rekabet gücünün azalması ve özellikle Çin'den gelen yüksek rekabet baskısı, ihracatın düşmesine neden oldu." ifadeleri kullanıldı.

ALMANYA EKONOMİSİ ART ARDA İKİ YIL KÜÇÜLDÜ

Alman ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme kaydetti.

Ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralırken, 2024 yılının tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Ekonomide 2023'teki yüzde 0,3'lük düşüşün ardından 2024'te de daralma gürüldü.

Ülke ekonomisi, en son 2002-2003 döneminde iki yıl art arda küçülmüştü.

ÜLKE, 2025'İN İLK ÇEYREĞİNDE DE DARALIRSA TEKNİK RESESYONA GİRECEK

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 küçülen ekonomi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde, iki çeyrek art arda daralma olarak tanımlanan teknik resesyona girecek.

Ifo, 5 Eylül'de, ülkenin 2024 ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini, zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle yüzde 0,4'ten sıfıra düşürmüştü.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da 22 Ekim'de Almanya'nın bu yıl için büyüme beklentisini yüzde 0,2'den 0'a indirmişti.

Ülke ekonomisi geçen yıl alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya böylece, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Alman ekonomisi bu yıl da küçülürse 2023'te olduğu gibi, G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.