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Bundesbank: Enflasyon mayısta yüzde 3 civarına yükselebilir

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Almanya'daki tüketicilerin birkaç ay içinde oldukça dalgalı bir enflasyona hazırlanmak zorunda kalacağını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 18 Nisan 2024 17:08

Son Güncelleme Tarihi 18 Nisan 2024 17:08

Bundesbank'ın ekonomiye yönelik nisan ayı raporu yayımlandı. Raporda, "Alman ekonomisinin çeşitli yönlerden gelen rüzgarlarla karşı karşıya kalmaya devam ettiği" belirtilerek, Alman sanayi ürünlerine yönelik yurt içi ve yurt dışından gelen talebin azalmaya devam ettiği ve artan finansman maliyetlerinin iç talebi baskılamayı sürdürdüğü kaydedildi.

Bundesbank raporunda "Ekonomiye ilişkin anket göstergelerinin hala düşük seviyelerde seyretmesi, ikinci çeyrekte ekonomik toparlanmaya dair çok az kanıt sunuyor." denildi.

Yüksek faiz oranlarının ve ekonomiye ilişkin belirsizliğin şirket yatırımlarını ve inşaat sektörünü baskılamaya devam ettiğine yer verilen raporda, tüketicilerin harcama yapmakta tereddüt ettiği vurgulandı.

Raporda, ülkede enflasyonun nisanda muhtemelen yeniden düşüşe geçeceğine işaret edilerek, bunun nedeni olarak da Paskalya tatili tarihinin bir önceki yıla kıyasla daha erken olması dolayısıyla seyahat hizmetlerinde bu dönemde görülen keskin fiyat artışlarının gerçekleşmesinin beklenmemesi gösterildi.

Bundesbank raporunda, "Enflasyon oranının önümüzdeki birkaç ay içinde önemli ölçüde dalgalanması muhtemeldir. Enflasyon oranı mayısta tekrar yüzde 3 civarına yükselebilir, zira geçen yıl Deutschlandticket'in (Almanya genelinde tren biletlerinin aylık 49 avroya sabitlenmesi) uygulamaya konması bir yıl önce fiyat seviyesini düşürmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, bu iki baz etkisinin sona ermesinin yanında, enflasyon oranının temel olarak petrol fiyatlarındaki son artış ve güçlü ücret artışının devam etmesi nedeniyle yükselmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Almanya'da şubatta yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 2,2'ye gerilemişti. Böylece ülkede enflasyon oranı Nisan 2021'den (yüzde 2) beri en düşük değere inmişti.

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