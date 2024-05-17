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Çin Almanya'nın ticaret ortakları arasında ilk sıradaki yerini kaybetti

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre Çin, Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olma konumunu ilk çeyrekte kaybetti.

Oluşturma Tarihi 17 Mayıs 2024 13:31

Son Güncelleme Tarihi 17 Mayıs 2024 13:31

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yılın birinci çeyreğine ilişkin ülkenin en önemli ticaret ortaklarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, Almanya, Çin'den önemli ölçüde daha az mal ithal ettiği için, Çin, Ocak-Mart 2024 döneminde Alman dış ticaretinde en önemli ortak ülkeler listesinde ikinci sırada yer aldı.

Almanya ile Çin arasındaki mal ticareti ocak-mart döneminde 11,7 azalarak 36 milyar avroya geriledi. Almanya'dan Çin'e ihraç edilen malların değeri ise yüzde 1,1 düşüşle 24 milyar avroya düştü.

Söz konusu çeyrekte Almanya ile ABD arasındaki toplam ticaret hami 63,2 milyar avro olurken, Çin ile 60 milyar avroda kaldı. Böylece Çin, Almanya'nın en önemli ticaret ortağı olma konumunu ABD'ye kaptırdı.

Çin, 2023'te 253,1 milyar avroluk hacimle art arda sekizinci kez Almanya'nın en önemli ticari ortağı olmuştu.

ÇİN, ALMANYA'NIN EN ÖNEMLİ MAL TEDARİKÇİSİ

Yılın ilk çeyreğinde Almanya toplam 331,2 milyar avro değerinde mal ithal ederken, Çin tüm ithalat içindeki yüzde 10,9'luk payıyla Almanya'nın en önemli mal tedarikçisi olmaya devam etti.

Çin'i yüzde 7,6 ile Hollanda ve yüzde 7,0 ile ABD takip etti.

2023'ün ilk çeyreğinde Çin'in Almanya'nın toplam ithalatındaki payı yüzde 11,4 olmuştu. 2024'ün ilk çeyreğinde Çin'den 11 milyar avro değerinde (yıllık yüzde 14,2 düşüş) veri işleme ekipmanı, elektrikli ve optik ürünlerin ithalatı olurken, bunu 6,4 milyar avro değerinde (yıllık yüzde 18 düşüş) elektrikli ekipman ve 2,9 milyar avro değerinde makineler takip etti. Ayrıca Çin'den 1,2 milyar avro değerinde kimyasal ürün ithali gerçekleştirildi.

En önemli ithal mallardaki düşüşe rağmen, 2024'ün ilk çeyreğinde günlük yaşama yönelik birçok ürünün yanı sıra enerji dönüşümüne yönelik malların da büyük ölçüde Çin'den gelmesi dikkati çekti.

Almanya'ya ithal edilen fotovoltaik sistemlerin yüzde 85,4'ü, taşınabilir bilgisayarların yüzde 86,3'ü, akıllı telefonların yüzde 60,5'i ve lityum-iyon bataryaların yüzde 45,4'ü Çin'den geldi. Almanya'ya, ithal edilen elektrikli otomobillerin yüzde 25,9'u da Çin'den geldi.

Almanya, 2024 yılının ilk çeyreğinde Çin'e ağırlıklı olarak 5,9 milyar avro değerinde motorlu taşıt ve araç parçası ihraç ederken, bu ihracat 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla yüzde 6,8 düştü.

Çin'e en önemli ihracat malları arasında ikinci ve üçüncü sırada 4,8 milyar avro ile makineler ve 3,3 milyar avro ile veri işleme ekipmanları, elektrikli ve optik ürünler yer aldı.

Almanya'nın Çin'e yönelik dış ticaret açığı ilk çeyrekte 12 milyar avro oldu. Bu açık 2023'ün aynı çeyreğinde 16,5 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

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