CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Çin Merkez Bankası (PBOC), faiz kararını açıkladı. Banka, ana gösterge kredi oranlarını değiştirmeyerek bir yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,1'de, beş yıllık oranı ise yüzde 3,6'da sabit tutma kararı aldı.

Oluşturma Tarihi 20 Aralık 2024 09:15

Son Güncelleme Tarihi 20 Aralık 2024 09:19

Çin, Cuma günü açıkladığı faiz kararında ana gösterge kredi oranlarını değiştirmedi.

Buna göre bir yıllık kredi ana faiz oranı (LPR) beklentilere paralel olarak yüzde 3,10'da tutulurken, beş yıllık LPR yüzde 3,60'ta sabit kaldı.

Politbüro, bu ayın başlarında Çin'in gelecek yıl "uygun şekilde gevşek" bir para politikası benimseyeceğini, bunun yaklaşık 14 yıl sonra ilk kez para politikasında gevşemeye gideceğini ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek için daha proaktif bir mali politika izleyeceğini açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
AB, üyelerine sıkı maliye politikası tavsiye etti AB, üyelerine sıkı maliye politikası tavsiye etti 18 Aralık 2024 15:36
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yükseldi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi 18 Aralık 2024 14:40
ECB: Zayıf euro, Trump etkisini azaltabilir ECB: Zayıf euro, Trump etkisini azaltabilir 18 Aralık 2024 12:46
Japon devleri Honda ve Nissan birleşiyor Japon devleri Honda ve Nissan birleşiyor 18 Aralık 2024 13:03
Avro Bölgesi’nde inşaat üretimi arttı Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı 18 Aralık 2024 14:32
İngiltere’de yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu 18 Aralık 2024 10:48
Talep endişesi Brent petrolün fiyatını düşürdü Talep endişesi Brent petrolün fiyatını düşürdü 18 Aralık 2024 10:10
Petrol fiyatları talep endişeleriyle düştü Petrol fiyatları talep endişeleriyle düştü 19 Aralık 2024 09:15
BofA’dan dikkat çeken ABD hisse senedi analizi BofA'dan dikkat çeken ABD hisse senedi analizi 18 Aralık 2024 09:29
BOJ’un faiz oranlarını sabit tutacağı öngörüldü BOJ'un faiz oranlarını sabit tutacağı öngörüldü 18 Aralık 2024 09:25
ABD Hazine kağıdı getiri eğrisinin dikleşmesi bekleniyor ABD Hazine kağıdı getiri eğrisinin dikleşmesi bekleniyor 18 Aralık 2024 09:17
Japonya’nın ihracatı toparlanıyor Japonya'nın ihracatı toparlanıyor 18 Aralık 2024 09:12
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler