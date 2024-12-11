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Çin Wall Street toplantıları hızlandı

Donal Trump'ın göreve başlaması yaklaşırken Çin Wall Street toplantılarını hızlandırdı.

Oluşturma Tarihi 11 Aralık 2024 07:42

Son Güncelleme Tarihi 11 Aralık 2024 07:42

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Donald Trump'ın Çin'e uygulamayı planladığı gümrük vergileri öncesinde Pekin'in ilişki kurma arayışları çerçevesinde geçtiğimiz ay çok sayıda ABD'li finans yöneticisiyle bir araya geldi.

Çin'in dört başbakan yardımcısından biri olan ve iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin ekonomi ve finans komitesine başkanlık eden He Lifeng, devlet medyasına göre 5 Aralık'ta Pekin'de BlackRock Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Larry Fink ve 4 Aralık'ta Goldman Sachs Başkanı ve COO'su John E. Waldron ile bir araya geldi.

Çin basınına göre bu görüşmeler, 21 Kasım'da Citigroup CEO'su Jane Fraser ile yapılan görüşmeyi izlediler.

Şangay merkezli danışmanlık firması Z-Ben Advisors'ın kurucusu Peter Alexander, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Çinliler şu anda Washington'da iktidara gelenlere, Trump ekibine, erişmek için mümkün olan tüm yolları arıyorlar. Çin'in iletişim hatları kurarken tercih ettiği yöntem, arka kanalları kullanmaktır" dedi.

Cato Enstitüsü'nden Clark Packard, "Ticaret ve hazineye gelen Wall Street çalışanlarının ticaretin korumacı tarafında ılımlı bir rol oynayacağını düşünüyorum. Bu tamamen göreceli çünkü ticaret tarafında korumacı bir şeyler olacağını düşünüyorum. Bu sesler, bunun bir kısmını hafifletmek için çalışan sesler olacaktır." Packard, "Özellikle Hazine'de piyasa tepkisi konusunda oldukça endişeliler. Trump'ı gerçekten agresif bir politikadan korkutabilecek tek şey piyasanın tepkisi olabilir" dedi.

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