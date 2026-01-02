Çin'de 2025 yılı sinema gişe hasılatı 7,41 milyar dolar oldu

CANLI BORSA
Çin'de 2025'te sinemalarda elde edilen gişe gelirleri, önceki yıla kıyasla yüzde 22 artarak 7,41 milyar dolara ulaştı. Yıl içinde 1 milyar 238 milyon bilet satılırken, gişe hasılatı önceki yıla kıyasla yüzde 22 arttı. Çin yapımı filmlerin gişe gelirleri toplam hasılatın yüzde 80'ini oluştururken, gişede 100 milyon yuan (14,3 milyon dolar) barajını aşan 50 filmden 33'ü yerli yapımlar oldu.

Oluşturma Tarihi 02 Ocak 2026 08:25

Son Güncelleme Tarihi 02 Ocak 2026 09:20

Çin Film İdaresinin yayımladığı verilere göre, sinemalarda 2025 yılında 1 milyar 238 milyon bilet satılırken, gişe hasılatı 51,83 milyar yuan (7,41 milyar dolar) oldu.

Geçen yılki gişe gelirleri, 42,5 milyar yuan (o günkü kura göre 5,82 milyar dolar) hasılatın kaydedildiği 2024'e kıyasla yüzde 22 arttı.

Çin yapımı filmlerin gişe gelirleri toplam hasılatın yüzde 80'ini oluştururken, gişede 100 milyon yuan (14,3 milyon dolar) barajını aşan 50 filmden 33'ü yerli yapımlar oldu.

Animasyon türündeki filmler, bu yıl gişe hasılatının yüzde 48,7'sini oluştururken, en çok gişe hasılatı yapan 10 filmden 4'ü animasyon filmleriydi.

Çin yapımı animasyon filmi "Ne Zha 2"nin gişedeki başarısı sinema hasılatındaki genel artışta etkili oldu. 29 Ocak'ta gösterime giren film, 2,2 milyar doları aşan bilet satışlarıyla "Çin'in en fazla gişe hasılatı yapan filmi" olmanın yanı sıra dünya genelinde de tüm zamanların en çok gelir elde eden filmleri arasına girdi.

Çin'de 2025'te 2 bin 219 yeni sinema salonu hizmete girerken, toplam perde sayısı 93 bin 187'ye çıktı.

