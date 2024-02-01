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Çin'de Caixin imalat PMI büyümeye işaret etmeye devam etti

Çin'de Caixin Media ve S&P Global tarafından hazırlanan imalat PMI, fabrika faaliyetleri Ocak ayında istikrarlı bir genişleme olduğununa işaret etti ve resmi endeksin aksine büyüme bölgesinde kalmaya devam etti.

Oluşturma Tarihi 01 Şubat 2024 09:01

Son Güncelleme Tarihi 01 Şubat 2024 09:01

Caixin ve S&P Global tarafından hazırlanan, Çin Caixin imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ocak ayında Aralık ayında olduğu gibi, 50,8 seviyesinde kaldı. İmalat PMI, Mayıs 2021'den bu yana ilk kez üç ay üst üste genişleme bölgesinde kaldı.

İmalat PMI'nın 50'nin üzerinde olması büyümeye, altında olması ise daralmaya işaret ediyor.

Ekonomistler, Ocak ayında imalat PMI'nın 50,6'ya gerilemesini bekliyorlardı.

Caixin PMI araştırmasının alt kalemlerine bakıldığında, imalat üretimi son altı ayda beşinci kez genişlerken, toplam yeni siparişler alt endeksi art arda altı ay boyunca genişleme bölgesinde kaldı. Yeni ihracat siparişlerinin yedi ay sonra ilk kez genişlemesiyle denizaşırı talebin bir miktar iyileştiğini gösterdi.

Caixin'e göre, imalat sektöründe istihdam azalmaya devam ederken, maliyet düşürme ve verimliliği artırma şirketlerin en önemli kaygıları olmaya devam etti. Caixin, işgücü piyasasının Ocak ayında son 11 ayda 10. kez daraldığını, ancak Aralık ayına göre daha az şiddetli olduğunu söyledi.

Caixin Insight Group ekonomistlerinden Wang Zhe, "Piyasa iyimserliği iyileşti ve gelecekteki üretim beklentileri göstergesi, tarihsel ortalamanın biraz altında kalmasına rağmen geçen Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ankete katılan bazı şirketler, yeni yılda pazar talebinde beklenen artışla birlikte kendi üretimlerinin de artacağını belirtti. Şu anda ekonomi, çok sayıda belirsizlik ve olumsuz faktörün damgasını vurduğu önemli zorluklarla mücadele ediyor. Bu faktörler arasında özellikle cansız talep, artan istihdam baskıları ve durgun piyasa beklentileri yer almaktadır. Bu statüko henüz köklü bir tersine dönüş yaşamadı" değerlendirmesini yaptı.

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