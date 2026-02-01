Çin'de ekonomik aktivite yeni yıla daralmaya başladı

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ocak 2026'da, önceki aya kıyasla 0,8 puan azalarak 49,3'e geriledi.

İmalat alanındaki talep yoğunluğunu gösteren yeni siparişler alt endeksi ocakta 1,6 puan azalarak 49,2, ihracat siparişleri alt endeksi ise 1,2 puan azalarak 47,8 oldu.

İmalat sanayi PMI, Aralık 2025'te 50,1 ile 8 ay sonra ilk kez genişleme seyrine girmişti.

İMALAT DIŞI PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI endeksi ise ocakta 0,8 puan azalarak 49,4'e geriledi. Bu endeks de önceki aydaki genişlemenin ardından yeniden daralma seyrine girdi.

İmalat dışı PMI, Aralık 2025'te 50,2 ile yılı genişleme seyrinde tamamlamıştı.

İmalat ve imalat dışı sektörlerde faaliyet yürüten şirketlerin satın alma yöneticilerinin sağladığı verilerle hazırlanan PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.