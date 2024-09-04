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Çin'de hizmet sektörü büyümesi yavaşladı

Çin'in hizmet faaliyetlerine ilişkin bir gösterge ağustos ayında sektörün daha yavaş bir hızda genişlediğine işaret etti.

Oluşturma Tarihi 04 Eylül 2024 09:10

Son Güncelleme Tarihi 04 Eylül 2024 09:10

Pekin iç talebi canlandırmak için çaba göstermeye devam ederken, Çin'in hizmet faaliyetlerine ilişkin bir gösterge Ağustos ayında sektörün daha yavaş bir hızda genişlediğini gösterdi.

Caixin Media Co. ve S&P Global tarafından yapılan açıklamaya göre, Caixin hizmet satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 52,1 seviyesinden 51,6'ya geriledi.

Bu gerilemeye karşın hizmet PMI üst üste 20 aydır faaliyet daralmasını genişlemeden ayıran 50 sınırının üzerinde kaldı.

Caixin, hizmet sektörü faaliyetlerinin ve toplam yeni siparişlerin geçen ay üst üste 20'nci ay büyüdüğünü, ancak her ikisinin de Temmuz ayına kıyasla yavaşladığını söyledi.

Ayrıca Çin'i ziyaret eden yabancı turist sayısındaki artışın dış talepteki büyümenin hızlanmasına yol açarak toplam yeni iş büyümesini desteklediğini kaydetti.

Ancak, hizmet sektöründeki istihdam Ağustos ayında genişlemeden daralmaya kayarken, ankete katılan şirketler maliyet endişeleri nedeniyle işe alım konusunda temkinli yaklaştı.

Caixin, girdi maliyetleri alt endeksinin hammadde, ücret ve navlun fiyatlarındaki artış nedeniyle Haziran 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldiğini, ancak çıktı fiyatlarının yedi aydır ilk kez gerileyerek Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyeye indiğini söyledi.

Caixin Insight Group'ta kıdemli ekonomist olan Wang Zhe, "Sektördeki rekabet hala şiddetliydi ve fiyat indirimleri yoluyla satışları artırmak işletmeler için bir öncelik haline geldi" dedi.

Bu arada, hizmet faaliyetlerine ilişkin rakip bir resmi gösterge geçen ay hafif bir iyileşme gösterdi. Çin'in hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan resmi imalat dışı PMI değeri Temmuz ayındaki 50,2 seviyesinden Ağustos ayında 50,3'e yükseldi. Hizmet faaliyetlerini takip eden alt endeks ise Temmuz ayındaki 50,0 seviyesinden Ağustos ayında 50,2 ile genişleme bölgesine geçti.

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