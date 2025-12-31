CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de imalat sektöründe 8 ay sonra yeniden genişleme

Çin'de imalat sektöründe 8 ay sonra yeniden genişleme

Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, 8 aylık daralmanın ardından aralıkta, yeni yıl öncesi artan siparişlerin etkisiyle yeniden genişleme seyrine girdi.

AA

Oluşturma Tarihi 31 Aralık 2025 10:53

Son Güncelleme Tarihi 31 Aralık 2025 10:55

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık 2025'te, geçen aya kıyasla 0,9 puan artarak 50,1'e yükseldi.

Analistler, yeni yıl tatili öncesi bazı endüstrilerde artan siparişler ve stoklamanın aktivite artışında etkili olduğunu belirtti.

İmalat alanındaki talep yoğunluğunu gösteren yeni siparişler alt endeksi aralıkta 1,6 puan artışla 50,8'e yükseldi. Siparişler, bu yılın ikinci yarısında ilk kez genişleme seyrine girdi.

İhracat siparişleri alt endeksi ise 1,4 puan artışla 49'a yükselse de daralma seyrini sürdürdü.

TARİFE GERİLİMİ İMALAT AKTİVİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Çin ile ABD arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan gerilimin yarattığı belirsizlik, imalat sanayisi büyük oranda ihracata dayalı olan Çin'de, ekonomik aktiviteyi yılın büyük bölümünde olumsuz etkiledi.

Endeks, bu yıl ocakta 49,1'e gerilemesinin ardından şubatta 50,2'ye, martta ise 50,5'e yükselerek geçen yılın son çeyreğindeki genişleme seyrini yeniden yakalamıştı.

Nisanda ABD ile yaşanan tarife restleşmesinin etkisiyle 49'a gerileyen endeks, son 16 ayın en düşük seviyesine inmişti. İmalat sanayi aktivitesi mayısta 49,5, haziranda 49,7, temmuzda 49,3, ağustosta 49,4, eylülde 49,8, ekimde 49 ve kasımda 49,2 ile daralma seyrini sürdürmüştü.

İMALAT DIŞI PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI endeksi ise aralıkta 0,7 puan artışla 50,2 oldu. Endeks, geçen ayki daralmanın ardından yeniden genişleme seyrine girdi.

Ocakta 50,2 seviyesinde olan endeks, şubatta 50,4, martta 50,8, nisanda 50,4, mayısta 50,3, haziranda 50,5, temmuzda 50,1, ağustosta 50,3 ile büyüme doğrultusunda seyretmiş, eylülde büyüme ve daralma arasındaki eşik olan 50 puanda kalmış, ekimde 50,1'e çıktıktan sonra kasımda 45,5'e düşerek son 3 yılda ilk kez daralma bölgesine gerilemişti.

İmalat ve imalat dışı sektörlerde faaliyet yürüten şirketlerin satın alma yöneticilerinin sağladığı verilerle hazırlanan PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalışa işaret ediyor.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı 30 Aralık 2025 09:34
Küresel LNG ihracatında 3 yılın en hızlı büyümesi gerçekleşti Küresel LNG ihracatında 3 yılın en hızlı büyümesi gerçekleşti 30 Aralık 2025 09:24
İngiltere’de kartlı harcamalar pandemiden bu yana ilk kez geriledi İngiltere’de kartlı harcamalar pandemiden bu yana ilk kez geriledi 30 Aralık 2025 09:19
Fitch açıkladı: Çin konut piyasasında zayıflama derinleşiyor Fitch açıkladı: Çin konut piyasasında zayıflama derinleşiyor 30 Aralık 2025 09:16
Sayaç, güvence ve kesme-bağlama bedelleri belirlendi Sayaç, güvence ve kesme-bağlama bedelleri belirlendi 30 Aralık 2025 09:13
EPDK’nin 2024 yılı elektrik toptan satış fiyatı belli oldu EPDK'nin 2024 yılı elektrik toptan satış fiyatı belli oldu 30 Aralık 2025 09:10
Piyasalar Fed’in toplantı tutanaklarına odaklandı Piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarına odaklandı 30 Aralık 2025 09:07
Intel’den Nvidia’ya 5 milyar dolarlık hisse satışı Intel'den Nvidia'ya 5 milyar dolarlık hisse satışı 30 Aralık 2025 09:03
Japon SoftBank, DigitalBridge’i satın alıyor Japon SoftBank, DigitalBridge'i satın alıyor 30 Aralık 2025 08:59
2026 yılı YEKDEM maliyetleri belli oldu 2026 yılı YEKDEM maliyetleri belli oldu 30 Aralık 2025 08:54
Trump, Fed Başkanı Powell’a dava planı Trump, Fed Başkanı Powell'a dava planı 30 Aralık 2025 08:51
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 29 Aralık 2025 13:45
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.287,6500 Değişim 40,83 Son veri saati:
Düşük 11249,67 Yüksek 11290,5
Açılış
42,9711 Değişim 0,0625 Son veri saati:
Düşük 42,933 Yüksek 42,9955
Açılış
50,5383 Değişim 0,1716 Son veri saati:
Düşük 50,4274 Yüksek 50,599
Açılış
5.984,1820 Değişim 135,982 Son veri saati:
Düşük 5904,859 Yüksek 6040,841
Açılış
99,8687 Değişim 8,4297 Son veri saati:
Düşük 97,4655 Yüksek 105,8952
Açılış
BİST En Aktif Hisseler