CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de işsizlik oranı belli oldu

Çin'de işsizlik oranı belli oldu

Çin'de genç işsizlik oranı, kasımda yüzde 16,9'a geriledi.

AA

Oluşturma Tarihi 18 Aralık 2025 09:35

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Kasım 2025 dönemi yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı. Buna göre, nüfusun çalışma çağının başlangıcındaki 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı ekimde yüzde 17,3 iken kasımda yüzde 16,9'a geriledi.

Genç işsizlik oranı önceki aya göre azalsa da genel işsizlik oranına kıyasla yüksek seyrini sürdürdü. UİB, bu hafta başında, kentlerdeki genel işsizlik oranının kasım sonu itibarıyla yüzde 5,1 olduğunu bildirmişti.

GENÇ İŞSİZLİK, GENEL İŞSİZLİKTEN YÜKSEK

Ülkede genç nüfustaki işsizlik oranının, uzun zamandır genel işsizlik oranından çok daha yüksek olması dikkati çekiyor. UİB, genç işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı bırakmıştı. Aralık 2023'te, öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Ağustos 2025'te yüzde 18,9'a ulaşan genç işsizlik, yeni hesaplama yöntemine geçilmesinden sonra en yüksek seviyeye çıkmıştı. Çin'de bu yaz 12,2 milyon öğrencinin mezun olduğu tahmin ediliyor.

Genç işsizlik oranının yeni mezunların iş bulma dönemi olan sonbahar aylarında yüksek seyretmesi, iç ekonomik sorunların ve dış belirsizliklerin istihdamı olumsuz etkilemeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de otomobil üretimi kasımda geriledi İngiltere'de otomobil üretimi kasımda geriledi 19 Aralık 2025 09:00
Goldman Sachs’dan 2026 yılı için emtia beklentileri: Bakırda artış yaşanacak! Goldman Sachs'dan 2026 yılı için emtia beklentileri: Bakırda artış yaşanacak! 19 Aralık 2025 08:58
BoJ politika faizini 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı BoJ politika faizini 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı 19 Aralık 2025 08:49
İngiltere’de konut satışları üç yılın zirvesinde İngiltere’de konut satışları üç yılın zirvesinde 19 Aralık 2025 08:46
ABD enflasyon verileri beklentilerin altında ABD enflasyon verileri beklentilerin altında 18 Aralık 2025 16:34
ECB 3 temel politika faizi için kararını açıkladı ECB 3 temel politika faizi için kararını açıkladı 18 Aralık 2025 16:28
İngiltere Merkez Bankası,faizi 25 baz puan düşürdü İngiltere Merkez Bankası,faizi 25 baz puan düşürdü 18 Aralık 2025 15:11
Alman hükümeti 2026’da yarım trilyon avrodan fazla borçlanacak Alman hükümeti 2026'da yarım trilyon avrodan fazla borçlanacak 18 Aralık 2025 14:08
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 18 Aralık 2025 13:35
Brent petrolün varili 59,95 dolar Brent petrolün varili 59,95 dolar 18 Aralık 2025 10:05
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 18 Aralık 2025 10:03
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 18 Aralık 2025 09:57
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.341,9000 Değişim 63,18 Son veri saati:
Düşük 11291,08 Yüksek 11354,26
Açılış
42,8044 Değişim 0,1094 Son veri saati:
Düşük 42,7253 Yüksek 42,8347
Açılış
50,1756 Değişim 0,1768 Son veri saati:
Düşük 50,1384 Yüksek 50,3152
Açılış
5.972,2260 Değişim 63,458 Son veri saati:
Düşük 5931,092 Yüksek 5994,55
Açılış
92,5125 Değişim 4,0540 Son veri saati:
Düşük 88,7804 Yüksek 92,8344
Açılış
BİST En Aktif Hisseler