CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de işsizlik oranı belli oldu: Genç işsizlik yüzde 17,7

Çin'de işsizlik oranı belli oldu: Genç işsizlik yüzde 17,7

Çin'de genç işsizlik oranı, eylülde önceki aya göre azalsa da yüzde 17,7 ile yüksek seyrini sürdürdü.

Oluşturma Tarihi 22 Ekim 2025 09:43

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Eylül 2025 dönemine ait yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı.

Buna göre, nüfusun çalışma çağının başlangıcındaki 16-24 yaş grubundaki işsizlik oranı ağustosta yüzde 19,9 iken eylülde yüzde 17,7 oldu.

Önceki aya göre azalsa da genç işsizlik oranının yeni mezunların iş bulma dönemi olan eylül ayında yüksek seyretmesi, iç ekonomik sorunların ve dış belirsizliklerin istihdamı olumsuz etkilemeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.

GENÇ İŞSİZLİK, GENEL İŞSİZLİK ORANINA KIYASLA YÜKSEK

Ülkede genel işsizlik oranı ise yüzde 5 civarında seyrediyor. UİB'nin hafta başında açıkladığı verilere göre, ağustosta yüzde 5,3 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, eylül sonu itibarıyla yüzde 5,2'ye gerilemişti.

Ülkede genç nüfustaki işsizlik oranının, uzun zamandır genel işsizlik oranından çok daha yüksek olduğu dikkati çekiyor.

UİB, genç işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı bırakmıştı. Aralık 2023'te, öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Ağustos 2025'te yüzde 18,9'a ulaşan genç işsizlik, yeni hesaplama yöntemine geçilmesinden sonra en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Yaz ayları, yeni mezunların iş gücü piyasasına girmeye hazırlandığı bir geçiş süreci olduğu için genç işsizliğinin de yükseldiği bir dönem. Çin'de bu yaz 12,2 milyon üniversite öğrencisinin mezun olduğu tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir
ABD’de geçici bütçe tasarısına onay çıkmadı ABD'de geçici bütçe tasarısına onay çıkmadı 21 Ekim 2025 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 21 Ekim 2025 09:30
Trump, Çin ile ticaret anlaşmasına hazırlanıyor Trump, Çin ile ticaret anlaşmasına hazırlanıyor 21 Ekim 2025 09:22
Piyasalar ticaret gerilimlerinin azalmasıyla pozitif seyrediyor Piyasalar ticaret gerilimlerinin azalmasıyla pozitif seyrediyor 21 Ekim 2025 09:05
Almanya’nın vergi gelirleri arttı Almanya'nın vergi gelirleri arttı 21 Ekim 2025 08:46
Goldman Sachs, Brent petrol için yeni öngörüsünü açıkladı Goldman Sachs, Brent petrol için yeni öngörüsünü açıkladı 21 Ekim 2025 08:44
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı değişmedi 18 Ekim 2025 10:24
Trump’tan ithal araçlara yeni tarife hamlesi! Trump’tan ithal araçlara yeni tarife hamlesi! 18 Ekim 2025 09:05
Altının kilogram fiyatı 6 milyon TL’yi aştı! Altının kilogram fiyatı 6 milyon TL'yi aştı! 17 Ekim 2025 16:55
Avro Bölgesi’nde eylül ayı enflasyonu belli oldu Avro Bölgesi'nde eylül ayı enflasyonu belli oldu 17 Ekim 2025 13:03
Elektrik ve elektronik sektöründen rekor ihracat Elektrik ve elektronik sektöründen rekor ihracat 17 Ekim 2025 11:09
Asya borsaları satış ağırlıklı seyrediyor Asya borsaları satış ağırlıklı seyrediyor 17 Ekim 2025 10:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler