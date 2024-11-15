Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Ekim 2024'te ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentte yeni konut fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 azalırken Nisan 2015'ten bu yana en hızlı düşüşünü kaydetti.

Yeni konut fiyatları, "birinci kuşak kentler" olarak tanımlanan 4 kentten Pekin'de yüzde 4,9, Guangcou'da yüzde 10,4 ve Şıncın'da yüzde 8,1 azalırken Şanghay'da yüzde 5 arttı.

Yeni konut fiyatları ekimde aylık bazda da yüzde 0,5 geriledi.

YENİ KONUT FİYATLARI 16 AYDIR GERİLİYOR

Ülkede yeni konut fiyatları 16 aydır geriliyor. Hükümetin piyasayı canlandırmaya yönelik teşvik adımlarının henüz beklenen etkiyi yaratmadığı gözleniyor.

Ülkede gayrimenkul sektörü ve emlak piyasasında Kovid-19 salgını ile başlayan daralma, konut fiyatları üzerinde baskı yaratıyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), ekonomiyi canlandırmaya yönelik tedbirler kapsamında 24 Eylül'de konut kredisi faizlerinin ve asgari teminat ödemelerinin düşürüleceğini duyurmuştu.

Öte yandan, 21 Ekim'de emlak kredileri için gösterge faizi işlevi gören 5 yıllık kredi faiz oranında (LPR) 25 baz puan indirim yapılmıştı. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 3,85'ten 3,6'ya çekilmişti.

Hükümet yılın ilk yarısında da konut yatırımlarını canlandırmaya ve konut satışının kolaylaştırmaya yönelik bazı düzenlemeler yapmış ancak bu adımlar sektörde beklenen etkiyi yaratamamıştı.