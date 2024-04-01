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Çin'de konut satışlarındaki düşüş sürüyor

Çin'de konut satışlarındaki düşüş Mart ayında da devam etti.

Oluşturma Tarihi 01 Nisan 2024 08:47

Son Güncelleme Tarihi 01 Nisan 2024 08:47

Çin'de konut satışlarındaki düşüş Mart ayında da devam etti. China Real Estate Information Corp'un ön verilerine göre, en büyük 100 emlak şirketinin yeni konut satışlarının değeri Şubat ayındaki %60'lık düşüşün ardından bir önceki yıla göre yaklaşık %46 azalarak 358 milyar yuan'a (49,6 milyar $) geriledi.

Bir zamanlar konut alanında bir güç merkezi olan Country Garden Holdings Co. Perşembe günü geç saatlerde yıllık sonuçlarını bildirmek için son tarihi kaçıracağına dair sürpriz bir açıklama yaptı. Bir zamanlar borsada işlem gören en büyük geliştirici olan China Vanke Co. net gelirinin geçen yıl %46 azaldığını ve analistlerin beklediğinden daha fazla düştüğünü söyledi.

CRIC'ye göre, geleneksel olarak konut satışları için hızlı bir dönem olan Mart'ta satışlar Şubat ayına göre %93 artış gösterdi, ancak satışlar geçen yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğindeki aylık ortalamadan daha zayıf kaldı.

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