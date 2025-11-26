Çin'de kriz derinleşiyor: Gayrimenkul sektöründe alarm!

CANLI BORSA
Çin’in gayrimenkul sektöründe alarm zilleri yeniden çalıyor; devlet destekli China Vanke Co.’daki krizin derinleşmesi endişeleri artırıyor.

Çin'in emlak sektöründe riskler yeniden gündeme gelirken, devlet destekli China Vanke Co.'daki krizin derinleşmesi piyasalarda endişeye yol açıyor.

Vanke, hükümetten açık bir destek sinyali gelmemesi nedeniyle önümüzdeki aylarda temerrütten kaçınabileceğine dair yatırımcı güveni sağlamakta zorlanıyor. Çin'in bir dönem en büyük inşaat şirketi olarak öne çıkan Vanke'nin tahvilleri bu hafta değer kaybetti. Şirketin yerel para birimiyle Mayıs 2029 vadeli tahvili yaklaşık 19 yuan düşerek 75 yuan seviyesine indi. Dolar cinsinden 2027 vadeli tahvil ise salı günü yaşanan 12 sentlik rekor düşüşün ardından çarşamba sabahı da gerileyerek 40 sent ile yılbaşından bu yana en düşük düzeye geriledi.

Vanke'nin yaşadığı finansal zorluklar, Çinli yetkililerin konut sektörünü canlandırma çabalarına darbe vurabilir. Çin yönetimi, gayrimenkul piyasasını desteklemek amacıyla yeni adımlar atmayı değerlendiriyor; ancak eylülde uygulamaya konulan önlemler yalnızca kısa vadeli bir etki yaratabildi. Beijing G Capital Private Fund Management Center Kurucusu Li Gen, "Eğer Vanke temerrüde düşerse, bu durum hükümetin kurtarma politikalarının inandırıcılığına zarar verir" diyerek uyarıda bulundu. Li ayrıca, bunun konut fiyatlarında daha hızlı bir gerilemeye neden olabileceğini ve diğer kamu inşaat şirketlerinin kredi notlarının sorgulanabileceğini ifade etti.

Öte yandan, küresel bankalar Çin'in emlak sektörü konusunda karamsar görüşlerini sürdürüyor. UBS Group AG, konut fiyatlarının en az iki yıl daha gerilemeye devam edeceğini öngörürken, Fitch Ratings geçtiğimiz ay yayımladığı analizde, piyasa istikrarı sağlanmadan önce yeni konut satışlarının mevcut seviyelere göre %15–%20 arasında düşebileceğini kaydetti.

