Çin'de sanayi şirketlerinin karları arttı

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,77 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Ocak-Şubat 2024 döneminde 914,06 milyar yuana (yaklaşık 126,45 milyar dolar) ulaştı. Söz konusu dönemde 41 sanayi kolunun 29'u kar artışları bildirilirken toplam karlılık, yıllık bazda yüzde 10,2 arttı.

Makine imalat sanayisinde karlılık yüzde 28,9 artarak toplam kar artışının yüzde 6,7'sini oluşturdu.

Öte yandan tüketici ürünleri imalat sanayisinde geçen yıl yüzde 1,1 azalan karlılık, bu yılın ilk iki ayında yüzde 12,9 artış kaydetti.

Çin'de sanayi kuruluşlarının karları, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 2,3 azalmıştı.