CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de sanayi şirketlerinin karlılık artışı sürüyor

Çin'de sanayi şirketlerinin karlılık artışı sürüyor

Çin'de sanayi şirketlerinin karlılıklarında artış Ekim ayında da devam etti.

Oluşturma Tarihi 27 Kasım 2023 09:13

Son Güncelleme Tarihi 27 Kasım 2023 09:13

Çin'de sanayi şirketlerinin Eylül ayındaki %11,9 ve Ağustos ayındaki %17,2'lik artışlar gösteren sanayi şirketlerinin karları Ekim ayında yüzde 2,7 yükseldi,

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) açıkladığı verilere göre, 2023'ün ilk 10 ayında karlar bir önceki yıla göre %7,8 düştü. İlk 9 ayda karlar yüzde %9'luk düşüş göstermişti.

Economist Intelligence Unit'in kıdemli ekonomisti Xu Tianchen, "Art arda üç ay süren pozitif kar büyümesi, karlılığın yüksek girdi maliyetleri, kapasite fazlası ve zayıf talep nedeniyle sıkıştığı en kötü zamanların geride kaldığını gösteriyor. Ancak, kârlardaki dalgalanma işletmelerin girdi maliyetlerine karşı son derece hassas olmaya devam ettiğinin bir işaretidir. Yıllık kâr artışındaki keskin yavaşlama kısmen enerji fiyatlarındaki toparlanmadan kaynaklandı" dedi.

Çin'in sanayi üretimi Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,6 büyürken, analistler ekonominin üçüncü çeyrekte beklenenden daha hızlı büyümesine rağmen tam anlamıyla bir toparlanmaya daha zaman olduğunu söylüyor.

NBS verilerinin bir dökümüne göre, devlete ait firmalar ilk 10 ayda kazançlarında %9,9'luk bir düşüşle karşı karşıya kalırken, yabancı firmaların karyarı %10,2'lik bir düşüş gösterdi. Özel sektör şirketlerinin karları ise sadece %1,9 azaldı.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalarda temkinli duruş devam ediyor Küresel piyasalarda temkinli duruş devam ediyor 24 Kasım 2023 09:27
Japonya’da çekirdek enflasyon kısmi arttı Japonya'da çekirdek enflasyon kısmi arttı 24 Kasım 2023 09:07
İngiltere’de tüketici güven endeksi arttı İngiltere'de tüketici güven endeksi arttı 24 Kasım 2023 09:02
ECB üyesinden faiz sinyali ECB üyesinden faiz sinyali 24 Kasım 2023 08:57
Petrol fiyatlarında ’belirsizlik’ etkisi sürüyor Petrol fiyatlarında 'belirsizlik' etkisi sürüyor 24 Kasım 2023 08:53
Malezya’da enflasyon son iki yılın en düşüğünde Malezya'da enflasyon son iki yılın en düşüğünde 24 Kasım 2023 08:49
BoE ekonomistinden enflasyonla mücadele mesajı BoE ekonomistinden enflasyonla mücadele mesajı 24 Kasım 2023 08:46
Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde! Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde! 23 Kasım 2023 15:20
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 24 Kasım 2023 13:10
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 24 Kasım 2023 10:06
Yabancılar 119,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı Yabancılar 119,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı 23 Kasım 2023 15:15
Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi Bankacılık sektörü kredi hacmi yükseldi 23 Kasım 2023 14:50
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,29
%0,5288
ALTIN
1.002,55
%0,2546
EURO
1.000,69
%0,0693
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,64
%-0,0361
ALTIN
1.002,23
%0,2227
EURO
1.000,35
%0,0347
DOLAR
1.023,04
%2,304
BORSA
1.014,45
%1,4447
ALTIN
1.055,28
%5,5276
EURO
1.023,04
%2,3041
DOLAR
1.027,04
%2,7039
BORSA
1.773,04
%77,3039
ALTIN
1.617,87
%61,7874
EURO
1.546,62
%54,6624
DOLAR
1.639,82
%63,982
BORSA
BİST En Aktif Hisseler