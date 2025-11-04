Çin'den yapay zeka hamlesi: Çip üreticilerine ucuz enerji desteği

ByteDance, Alibaba ve Tencent gibi teknoloji devleri, Nvidia'nın yapay zeka çiplerinin satın alınmasına getirilen yasağın ardından artan elektrik maliyetlerinden etkilenmişti. Yerel yönetimler, bu şirketlere destek olmak için teşvikleri genişletti.

Gansu, Guizhou ve İç Moğolistan gibi veri merkezi yoğunluğu yüksek bölgelerdeki yerel yönetimler, yalnızca yerli çiplerle çalışan veri merkezlerine yönelik sübvansiyonlar sunarak elektrik faturalarını yarıya indiriyor. Nvidia gibi yabancı üreticilerin çiplerini kullanan merkezler bu teşviklerden yararlanamıyor.

Uzmanlara göre, Çin yapımı çiplerle aynı miktarda işlem gücü üretmek için gereken elektrik, Nvidia'nın H20 modeline kıyasla yüzde 30 ila 50 daha fazla. Huawei, Ascend 910C çiplerinin düşük performansını büyük kümeler oluşturarak telafi etmeye çalışıyor, bu da enerji maliyetlerini artırıyor.

Yerli çiplerin yüksek enerji tüketimine rağmen, Çin'in merkezi elektrik şebekesi ABD'ye kıyasla daha ucuz ve çevreci enerji sağlıyor. Gansu, Guizhou ve İç Moğolistan gibi enerji zengini bölgeler, veri merkezi yatırımları için cazibe merkezi haline geldi.

Bu bölgelerdeki sanayi elektriği birim maliyeti, doğu kıyısındaki gelişmiş bölgelerden yaklaşık yüzde 30 daha ucuz. Yeni sübvansiyonlarla birlikte bu maliyet kWh başına yaklaşık 0,4 yuan, yani 5,6 sent seviyesine düşecek.