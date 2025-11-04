CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'den yapay zeka hamlesi: Çip üreticilerine ucuz enerji desteği

Çin'den yapay zeka hamlesi: Çip üreticilerine ucuz enerji desteği

Çin, yerli çip endüstrisini güçlendirmek ve ABD ile rekabet edebilmek amacıyla, ülkenin en büyük veri merkezlerine yönelik enerji faturalarını yüzde 50’ye kadar azaltan sübvansiyonları artırdı.

Oluşturma Tarihi 04 Kasım 2025 09:22

ByteDance, Alibaba ve Tencent gibi teknoloji devleri, Nvidia'nın yapay zeka çiplerinin satın alınmasına getirilen yasağın ardından artan elektrik maliyetlerinden etkilenmişti. Yerel yönetimler, bu şirketlere destek olmak için teşvikleri genişletti.

Gansu, Guizhou ve İç Moğolistan gibi veri merkezi yoğunluğu yüksek bölgelerdeki yerel yönetimler, yalnızca yerli çiplerle çalışan veri merkezlerine yönelik sübvansiyonlar sunarak elektrik faturalarını yarıya indiriyor. Nvidia gibi yabancı üreticilerin çiplerini kullanan merkezler bu teşviklerden yararlanamıyor.

Uzmanlara göre, Çin yapımı çiplerle aynı miktarda işlem gücü üretmek için gereken elektrik, Nvidia'nın H20 modeline kıyasla yüzde 30 ila 50 daha fazla. Huawei, Ascend 910C çiplerinin düşük performansını büyük kümeler oluşturarak telafi etmeye çalışıyor, bu da enerji maliyetlerini artırıyor.

Yerli çiplerin yüksek enerji tüketimine rağmen, Çin'in merkezi elektrik şebekesi ABD'ye kıyasla daha ucuz ve çevreci enerji sağlıyor. Gansu, Guizhou ve İç Moğolistan gibi enerji zengini bölgeler, veri merkezi yatırımları için cazibe merkezi haline geldi.

Bu bölgelerdeki sanayi elektriği birim maliyeti, doğu kıyısındaki gelişmiş bölgelerden yaklaşık yüzde 30 daha ucuz. Yeni sübvansiyonlarla birlikte bu maliyet kWh başına yaklaşık 0,4 yuan, yani 5,6 sent seviyesine düşecek.

İlginizi Çekebilir
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 31 Ekim 2025 10:03
Brent petrolün varili 63,96 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 63,96 dolardan işlem görüyor 31 Ekim 2025 09:50
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 31 Ekim 2025 09:38
Küresel piyasalar FED ve teknoloji bilançolarıyla geriledi Küresel piyasalar FED ve teknoloji bilançolarıyla geriledi 31 Ekim 2025 09:17
Tokyo’da tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde kaydedildi Tokyo'da tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde kaydedildi 31 Ekim 2025 08:41
Trump’tan Asya turu değerlendirmesi: Anlaşmalar ekonomiyi güçlendirdi Trump’tan Asya turu değerlendirmesi: Anlaşmalar ekonomiyi güçlendirdi 31 Ekim 2025 08:37
Çin’de imalat faaliyeti ekimde daraldı Çin’de imalat faaliyeti ekimde daraldı 31 Ekim 2025 08:23
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 30 Ekim 2025 16:55
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 30 Ekim 2025 16:22
Alman ekonomisi teknik resesyona girmekten kurtuldu Alman ekonomisi teknik resesyona girmekten kurtuldu 30 Ekim 2025 14:20
Avro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü Avro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü 30 Ekim 2025 13:57
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 30 Ekim 2025 13:22
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler