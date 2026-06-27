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Çin'in cari fazlası ilk çeyrekte 184,3 milyar dolara ulaştı

Çin'de cari işlemler dengesi, 2026 yılının ilk çeyreğinde güçlü seyrini sürdürerek 184,3 milyar dolar fazla verdi. Mal ticaretindeki yüksek fazla, hizmetler ve yatırım gelirlerindeki açığı önemli ölçüde dengeledi.

AA

Oluşturma Tarihi 27 Haziran 2026 08:47

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'nin (SAFE) açıkladığı Ocak-Mart 2026 dönemine ilişkin nihai cari işlemler hesabına göre, ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerden oluşan cari işlemler dengesi yılın ilk üç ayında 184,3 milyar dolar fazla verdi.

Verilere göre, söz konusu dönemde mal ticaretinden 247,5 milyar dolar fazla elde edilirken, hizmet ticaretinde 59,6 milyar dolar açık oluştu. Yatırım gelirleri kaleminde 7,4 milyar dolar açık kaydedilirken, cari transferler kaleminde ise 3,8 milyar dolarlık fazla gerçekleşti.

GEÇEN YIL DA GÜÇLÜ FAZLA VERİLMİŞTİ

Çin ekonomisi, dış ticaretteki güçlü performansını 2026'nın ilk çeyreğinde de sürdürürken, cari işlemler hesabındaki fazla ülkenin dış finansman pozisyonunu desteklemeye devam etti.

Ülke ekonomisi, 2025 yılının tamamında ise 735 milyar dolar cari işlemler fazlası vermişti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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