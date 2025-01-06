CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'in hizmet faaliyetleri Aralık ayında arttı

Çin'in hizmet faaliyetleri Aralık ayında arttı

Pekin'in iç talebi artırmaya çalışmasıyla Çin'in hizmet faaliyetleri göstergesi 2024'ün sonunda daha hızlı bir şekilde genişledi.

Oluşturma Tarihi 06 Ocak 2025 08:37

Son Güncelleme Tarihi 06 Ocak 2025 08:38

Caixin Media Co. ve S&P Global tarafından açıklanan Caixin hizmet satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayındaki 51,5'ten Aralık ayında 52,2'ye yükseldi. Piyasalarda beklenti endeksin 51,7'ye çıkacağı yönündeydi.

Endeks, iki yıldır faaliyet daralmasını genişlemeden ayıran 50 işaretinin üzerinde bulunuyor.

Caixin tarafından ankete katılan hizmet sağlayıcılarına göre, hem iş faaliyeti hem de toplam yeni siparişler geçen ay arttı; tanıtım çabaları ve daha iyi temel talep, yeni satışlardaki son artışı destekledi. Yurt dışındaki müşterilerin verdiği siparişler Aralık ayında düştü ve alt endeks Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bu arada, işletmeler verimliliği artırır, maliyetleri düşürmeye çalışırken hizmet sektöründeki istihdam daraldı. Gelecekteki faaliyet beklentilerini izleyen alt endeks geçen ay 3 puandan fazla düştü ancak genişleme bölgesinde kaldı.

Caixin Insight Group'ta kıdemli ekonomist olan Wang Zhe, "Küresel ticaretle ilgili belirsizliklerle birlikte rekabetçi piyasalar ankete katılan işletmelerin başlıca endişeleriydi." dedi.

İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 31 Aralık 2024 12:53
Çin’de imalat sektörü aralıkta genişlemeye devam etti Çin'de imalat sektörü aralıkta genişlemeye devam etti 31 Aralık 2024 12:51
Demir cevheri yüzde 15 geriledi Demir cevheri yüzde 15 geriledi 31 Aralık 2024 12:49
Brent petrolün varil fiyatı 74,60 dolar Brent petrolün varil fiyatı 74,60 dolar 31 Aralık 2024 09:48
Küresel piyasalarda 2024’ün son gününde negatif seyir Küresel piyasalarda 2024'ün son gününde negatif seyir 31 Aralık 2024 09:28
Brent petrolün varil fiyatı 73,78 dolar Brent petrolün varil fiyatı 73,78 dolar 30 Aralık 2024 10:11
Küresel piyasalarda karışık seyir hakim Küresel piyasalarda karışık seyir hakim 30 Aralık 2024 09:20
Ons altın, yatay seyretti! Piyasalar Trump politikalarına odaklandı Ons altın, yatay seyretti! Piyasalar Trump politikalarına odaklandı 30 Aralık 2024 08:47
Yuan dolar karşısında 14 ayın en düşük seviyesinde Yuan dolar karşısında 14 ayın en düşük seviyesinde 30 Aralık 2024 08:42
Küresel piyasalar yeni yıla sakin veri gündemiyle başlayacak Küresel piyasalar yeni yıla sakin veri gündemiyle başlayacak 28 Aralık 2024 12:38
Çin ilk üç çeyrekte 241,3 milyar dolarlık cari fazla verdi Çin ilk üç çeyrekte 241,3 milyar dolarlık cari fazla verdi 28 Aralık 2024 10:22
Alman iş dünyası dernekleri 2025 için karamsar Alman iş dünyası dernekleri 2025 için karamsar 27 Aralık 2024 16:14
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler