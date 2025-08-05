Çin'in hizmet faaliyetleri son 14 ayın zirvesinde

Çin'in hizmet sektöründeki faaliyetler, Temmuz ayında bir yıldan uzun bir süredir görülen en hızlı genişleme hızına ulaştı. Yaz seyahatlerindeki artışla birlikte talep koşullarının iyileşmesi bu hızlanmanın temelini oluşturdu.

S&P Global Genel Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Haziran ayındaki 50,6 seviyesinden Temmuz'da 52,6'ya yükseldi. Böylece son 14 ayın en yüksek seviyesi görüldü.

Endekste 50'nin üzerindeki bir okuma sektörde genişlemeyi, altındaki ise daralmayı işaret ediyor.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Jingyi Pan'ın belirttiğine göre, daha iyi talep koşulları ve özellikle üç ay sonra ilk kez genişleme gösteren yeni ihracat işleriyle desteklenen dış talepteki iyileşme, faaliyetlerdeki son artışı besledi.

Raporda, güçlü turizm aktivitesinin ve daha istikrarlı ticaret koşullarının, ihracat siparişlerinde Şubat ayından bu yana en hızlı artışı sağladığı vurgulandı.

İş dünyası güveni de Temmuz ayında Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak küresel ekonomik ve ticari koşulların önümüzdeki aylarda iyileşeceği beklentisiyle toparlanmaya devam etti. Bu iyimserlik, çoğu yarı zamanlı olan yeni işe alımlarla desteklendi.

Bu arada, S&P Çin Genel Bileşik PMI Temmuz ayında bir önceki ayki 51,3 seviyesinden 50,8'e geriledi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in ekonomisi, ikinci çeyrekte politika önlemleri ve fabrikaların ABD-Çin ticaret ateşkesinden yararlanarak sevkiyatları önceden yüklemeleri sayesinde beklenenden daha az yavaşladı. Ancak, ihracat ivmesinin zayıflaması, fiyatların düşmesi ve kısmen emlak piyasasındaki uzun süreli durgunluğun da etkisiyle tüketici güveninin düşük seyretmesi nedeniyle yılın ikinci yarısına dair endişeler devam ediyor.