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Çin'in ihracatı 6 aydır düşüşünü sürdürüyor

Çin'in ihracatı 6 aydır geriliyor. Bölge ülkeleri Vietnam, Japonya ve Güney Kore'nin dış satımı pozitife dönerken Çin'in ihracatı aşağı yönlü eğilimini sürdürüyor.

Oluşturma Tarihi 07 Kasım 2023 16:27

Son Güncelleme Tarihi 07 Kasım 2023 16:27

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ülkenin ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,4 azalarak 274,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İhracat, bu yılın ilk 2 ayında yıllık bazda yüzde 6,8 azaldıktan sonra martta yüzde 14,8 ve nisanda yüzde 8,5 ile beklentilerin üzerinde artış göstermiş, mayısta yüzde 7,5, haziranda yüzde 12,4, temmuzda yüzde 14,5, ağustosta yüzde 8,8 ve eylülde yüzde 6,2 gerilemişti.

Ekim ayındaki yüzde 6,4'lük gerilemeyle ülkenin dış satımındaki aşağı yönlü eğilim 6'ıncı ayda da devam etmiş oldu.

Analistler, ihraç ürünlerine küresel talebin zayıf olması nedeniyle ihracattaki düşüşün gelecek aylarda da süreceğini öngörüyor.

BÖLGESEL RAKİPLERİN İHRACATI ARTTI

Çin'de ihracatın azalma eğilimini sürdürmesinin Kovid-19 salgınının ardından bölgedeki yatırımların ve tedarik zincirlerinin güzergah değiştirmesinin yanı sıra yapısal değişimlerin işareti olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Son yıllarda imalat alanında Çin'e alternatif bir yatırım destinasyonu olarak görülen Vietnam'ın ihracatı ekimde yıllık bazda yüzde 5,9 arttı. Ülkenin dış satımı önceki ay da artış göstermişti.

Japonya ve Güney Kore de sonbaharla birlikte ihracatlarındaki düşüş eğilimini tersine çevirdi.

Japonya'nın ihracatı eylülde üç ayın ardından artarken, ABD ve Avrupa'ya otomobil ihracatının yeniden eski düzeyine ulaştığı görüldü. Güney Kore'nin ihracatı ekimde yüzde 5,1 arttı, böylece son bir yıldaki düşüş eğilimi sona erdi. Ülke başta makine sanayisi olmak üzere kilit ihracat kalemlerinde artış kaydetti.

Çin'in, en büyük ticaret ortakları olan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ülkelerine ihracatı ekimde yıllık bazda yüzde 15,1 azaldı. ABD'ye ihracat ise yüzde 8,2 azalarak son 15 aydaki düşüş eğilimini sürdürdü.

İTHALAT 8 AY SONRA İLK KEZ ARTTI

Çin'in ithalatı ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 218,3 milyar dolar oldu.

İthalat, yılın ilk 2 ayında yıllık bazda yüzde 10,2 azalmasının ardından martta yüzde 1,4 düşüşle toparlanma eğilimi göstermiş ancak nisanda yüzde 7,9, mayısta yüzde 4,5, haziranda yüzde 6,8, temmuzda yüzde 12,4, ağustosta yüzde 7,3 ve eylülde yüzde 6,2 gerilemişti.

Ekim ayında ithalatta gerçekleşen artış, iç talepteki canlanmanın sonucu olarak görülürken, Çin yuanının değerindeki düşüş nedeniyle orta vadede istikrarlı büyüme kaydedebileceğine şüpheyle bakılıyor.

Ülkenin dış ticaret fazlası da ekimde geçen aya göre düşüş gösterdi. Eylülde 68,4 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, ekimde 56,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

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