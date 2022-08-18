Yaklaşık 2 bin 300 kilometreyle dünyanın en uzun nehirleri arasında yer alan Colorado Nehri, artan nüfus ve tarımsal kullanım, kar sularındaki azalma, buharlaşma ve kuraklık nedeniyle rekor seviyede düşüş yaşadı.

Bunun üzerine ABD Islah Bürosu (USBR) su kullanımında eyaletlere kısıtlama uygulama kararı aldı.

Karar gelecek yıl uygulanmaya konulacak ve eyaletlerin Colorado Nehri'nin suyundan kullanım payı azaltılacak.

7 EYALET VE 30 AMERİKAN YERLİSİ KABİLESİ COLORADO NEHRİ'NE BAĞIMLI

Nehir üzerindeki iki baraj gölü Mead ve Powell, nehir suyunu kullanan eyaletlere su tedarikini sağlamada önemli yer tutuyor. Milyonlarca insanın içme suyu ihtiyacının yanı sıra tarımsal sulama suyu bu göllerden sağlanıyor.

Ancak Mead Baraj Gölü'nün su seviyesi de 320 metreye kadar indi. Bu seviyede alınan ilk kısıtlama kararı sonrası diğer kısıtlama adımlarının 319 ve 312 metrelerde atılması öngörülüyor.

Bu seviyelerin ardından gölden su pompalamak da imkansız hale geliyor.

Yüzde 25'i dolu olan iki gölden yalnızca Utah, Wyoming, Colorado, New Mexico, Arizona, Nevada ve California eyaletleri değil 30 Amerikan yerlisi kabilesi de faydalanıyor.

Göller ayrıca hidroenerji üretimi yapıyor. Su seviyesindeki azalma elektrik kesintisi riskini de artırıyor.

SU KISITLAMASINDAN EN ÇOK ARİZONA ETKİLENECEK

Su kullanım kısıtlamasından en büyük darbeyi Arizona alacak. Bu yıl kullandığından yüzde 3 daha az su alacak Arizona, seneye hakkı olanın yalnızca yüzde 79'u kadar su alabilecek.

Nevada'da bu oran yüzde 92, New Mexico'da yüzde 93 olurken, California'nın su kullanım hakkında bir düşüş yaşanmayacak.

Arizona'da su kullanım oranının azalması, ülkenin en büyük tarım ve hayvancılık üreticisi olan eyalette çiftçileri de etkileyecek. Komşu şehirlerle su anlaşmaları yapan kentlerin çiftçileri ile yer altı suyu çıkarma imkanı olan çiftçiler dışında su sorunu yaşayacakların ise tarlalarını nadasa bırakması bekleniyor.

Yerel yönetimler, bazı çiftçilere daha az su isteyen ürünler yetiştirmesini tavsiye ederken, Colorado Üniversitesinden Çevre Hukuku Profesörü Mark Squillance, "Almak zorunda olduğumuz bu zor karara hazır değildik ancak maalesef Colorado Nehri'nde karşı karşıya olduğumuz durum bu." diye konuştu.

KENTİN YER ALTINA SU DEPOLAMAYI ARTIRMADIĞI TAKDİRDE DAHA ÇOK SU KAYBEDİLECEK

Arizona'nın Phoenix kenti sular idaresinden Cynthia Campbell ise kentin yer altına su depolamayı artırmadığı takdirde daha çok su kaybedeceğini belirtti. Campbell, Salt ve Verde nehirlerinin suyuna büyük ölçüde bağımlı şehrin su sıkıntısını henüz yaşamayacağını da ifade etti.

Colorado Nehri'nden alacağı su payı düşen Nevada'nın güneyinde ise ev ve iş yerlerinde kullanılan sular geri dönüşüm sürecinden geçerek tekrar Mead Baraj Gölü'ne gönderiliyor. Bu nedenle eyaletin güneyinde ev ve iş yeri kullanımında sorun yaşanmayacağı tahmin ediliyor.