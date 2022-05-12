Robert Kaplan'ın geçtiğimiz sonbaharda istifa etmesinden bu yana boş bulunan Dalla Fed Başkanlığı görevine hali hazırda New York Fed'in para piyasası operasyonlarından sorumlu ismi olan Lorie Logan seçildi.

Lorie Logan yeni görevine 11 Ağustos'ta başlayacak ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 20-21 Eylül'deki toplantısına katılacak.