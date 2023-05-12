"Beni çekirdek enflasyon trendi içinde en çok endişelendiren hizmet fiyatlarındaki trend" diye konuşan ECB Başkanı Luis de Guindos, "Hizmetlerde ivme artıyor. Bir talep var ve bu maaş artışlarının hızlanmasından kaynaklı" dedi.

De Guindos konuşmasında, ECB'nin faizi daha kaç kez artırmasını gerekeceğini söylemek için çok erken olduğunu, bunun esas olarak borçlanma maliyetlerinde şu ana kadar yapılan artışlara ekonominin, fiyatların vereceği reaksiyona bağlı olduğunu da ifade etti.

"Hiç kimsenin size nihai faiz oranını ne olacağını söyleyebileceğine inanmıyorum" diye konuşan De Guindos, "Yatırımcıların cari beklentileri konusunda rahat veya rahatsız hissetmiyorum, ancak piyasalar yanılıyor olabilirler" dedi.