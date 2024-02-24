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ECB Başkanı Lagarde'dan enflasyon mesajı

Dördüncü çeyrek ücret rakamlarını cesaret verici bulan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bu verinin enflasyonda yaşanacak gerileme için yeterli olmadığını söyledi.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2024 09:57

Son Güncelleme Tarihi 24 Şubat 2024 09:57

ECB Başkanı Christine Lagarde yaptığı açıklamada, dördüncü çeyrek ücret artış verilerinin cesaret verici olduğunu ancak verinin henüz Avrupa Merkez Bankası'na enflasyonun yenildiği konusunda güven vermek için yeterli olmadığını söyledi.

Lagarde, "Dördüncü çeyrek ücret rakamları açıkçası cesaret verici rakamlar. Yönetim Konseyi'nin gözlemlediğimiz dezenflasyonist sürecin sürdürülebilir olacağından ve bizi %2'lik orta vadeli hedefe götüreceğinden daha emin olması gerekiyor." dedi.

Lagarde, Mayıs ayında açıklanacak olan ilk çeyrek ücret verilerinin ECB için özellikle önemli olacağını da sözlerine ekledi.

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