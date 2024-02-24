ECB Başkanı Lagarde'dan enflasyon mesajı

ECB Başkanı Christine Lagarde yaptığı açıklamada, dördüncü çeyrek ücret artış verilerinin cesaret verici olduğunu ancak verinin henüz Avrupa Merkez Bankası'na enflasyonun yenildiği konusunda güven vermek için yeterli olmadığını söyledi.

Lagarde, "Dördüncü çeyrek ücret rakamları açıkçası cesaret verici rakamlar. Yönetim Konseyi'nin gözlemlediğimiz dezenflasyonist sürecin sürdürülebilir olacağından ve bizi %2'lik orta vadeli hedefe götüreceğinden daha emin olması gerekiyor." dedi.

Lagarde, Mayıs ayında açıklanacak olan ilk çeyrek ücret verilerinin ECB için özellikle önemli olacağını da sözlerine ekledi.