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ECB Başkanı'ndan dikkat çeken Trump çağrısı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Donald Trump ile ticaret savaşından kaçınmak için ABD'de üretilen ürünleri satın alma çağrısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 28 Kasım 2024 09:21

Son Güncelleme Tarihi 28 Kasım 2024 09:21

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'nın siyasi liderlerini gümrük vergileri konusunda Donald Trump'la işbirliği yapmaya ve ABD'de üretilen daha fazla ürünü satın almaya çağırarak, hırçın bir ticaret savaşının küresel ekonomik büyümeyi yok etme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Financial Times'a konuşan Lagarde, Trump'ın ikinci başkanlık dönemini kazanmasından bu yana verdiği ilk mülakatta, AB'nin, Çin'den ithal edilmeyen tüm ABD ürünlerine yüzde 20'ye varan genel bir gümrük vergisi tehdidinde bulunan seçilmiş başkanla "misilleme değil, müzakere" yapması gerektiğini söyledi.

Lagarde ayrıca "geniş çaplı bir ticaret savaşının" "kimsenin çıkarına olmadığı" ve "GSYH'de küresel bir azalmaya" yol açacağı konusunda uyardı.

ECB Başkanı, Trump'ın "Amerika'yı yeniden büyük yapabileceği" yönündeki iddialarını hedef alarak şunları söyledi: "Küresel talep düşerken Amerika'yı nasıl yeniden büyük yaparsınız?" Trump'ın zaferi, gümrük tarifelerinin AB'nin ABD ile olan büyük ticaret fazlasını yok edeceğinden ve bölgedeki üreticileri üretimi oraya kaydırmaya teşvik edeceğinden korkan ulusal hükümetler ve Brüksel'deki yetkililer arasında endişelere yol açtı.

Lagarde, Avrupa'nın ikinci bir Trump dönemiyle sıvılaştırılmış doğal gaz ve savunma ekipmanları gibi "ABD'den belirli şeyleri satın almayı" teklif ettiği bir "çek defteri stratejisi" ile başa çıkması gerektiğini söyledi. ECB Başkanı, "Bu, kimsenin gerçekten kazanmadığı bir kısasa kısas sürecine yol açabilecek saf bir misilleme stratejisinden daha iyi bir senaryodur" dedi.

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