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ECB üyesi De Cos: Doğru yolda olduğumuzdan giderek daha fazla emin oluyoruz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve İspanya MB Başkanı Pablo Hernandez de Cos, doğru yolda olduklarından giderek daha emin olduklarını belirtti.

Oluşturma Tarihi 02 Mayıs 2024 08:40

Son Güncelleme Tarihi 02 Mayıs 2024 08:40

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve İspanya MB Başkanı Pablo Hernandez de Cos, önümüzdeki ay faiz oranlarının düşürüleceği sinyalini veren yetkililer arasına katıldı.

De Cos yaptığı açıklamada "Sonuç olarak, %2 enflasyon hedefimize nispeten yakın bir zamanda ulaşmak için doğru yolda olduğumuzdan giderek daha fazla emin oluyoruz. Dezenflasyonist süreç oldukça ilerledi, anca henüz tamamlanmadı" diye konuştu.

ECB'nin Haziran toplantısında birkaç gün sonra görev süresi sona erecek olan De Cos ayrıca "beklenenden daha güçlü bir para politikası etkisinin Euro bölgesi büyüme görünümü için aşağı yönlü bir risk olmaya devam ettiğini ve bunun da enflasyon görünümüne yönelik risklerin artık dengeli olduğu değerlendirmemizin ardındaki önemli bir faktör olduğunu" belirtti.

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