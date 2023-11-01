ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması: Keskin düşüş gerekli

Euro bölgesi enflasyonunun son iki yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösteren verilerin ardından konuşan ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesi için faaliyetlerde keskin bir düşüş veya işsizlikte bir sıçrama gerekebileceğini söyledi.

Kazaks, "Faiz indirimlerini tartışmaya gerek yok" dedi. Borçlanma maliyetlerinde 2024'ün ilk yarısında bir düşüş "benim görüşüme göre mevcut makro görünümle tutarsız olacaktır - ancak belirsizlik elbette yüksek olmaya devam ediyor" dedi.

Euro döneminin en kötü fiyat artışına karşı verilen savaşın henüz kazanılmadığını belirten Kazaks, "Önümüzdeki yolculuk muhtemelen inişli çıkışlı olacak" dedi. Kazaks, "Evet, enflasyon oranlarında keskin bir düşüş gördük, ancak hala %2'nin çok üzerinde. Enflasyonun geçmişte gördüğümüzden daha yüksek seviyelerde kalıcı hale gelme riskleri elbette hala var, ancak %2'de değil" diye konuştu.