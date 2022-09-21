Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi'nden gelen son ekonomik verilerin büyümede önemli bir yavaşlamaya işaret ettiğini ve ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklerin yoğunlaştığını bildirdi.

"Büyüme yavaşlasa da enflasyon hala çok yüksek seyretmeye devam ediyor" diye konuşan Guindos, ECB'nin para politikasını sıkılaştırmaya devam etmesi gerektiğini, çünkü yüzde 0,75 seviyesindeki mevduat faiz oranının hala ekonomiye destek sağlamakta olduğunu ifade etti.

Guindos, ECB'nin enflasyonu hedefe geri getirmeye kararlı olduğunu tekrarlarken, döviz kurunun dikkatli şekilde izlenmesi gereken en önemli değişkenlerden biri olduğunu da vurguladı.