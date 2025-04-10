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ECB üyesi Villeroy: Ekonomik aklıselime doğru ilk adım atıldı

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi François Villeroy de Galhau, ekonomik aklıselime doğru ilk adım atıldığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 10 Nisan 2025 08:47

Son Güncelleme Tarihi 10 Nisan 2025 08:47

Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi François Villeroy de Galhau, Trump'ın gümrük tarifelerini durdurma kararına nitelikli bir destek verdi.

Villeroy bir Fransız televizyonuna verdiği mülakatta "Ekonomik aklıselime ve biraz gerçekçiliğe doğru atılan bu ilk adımı memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Amerikan politikasındaki öngörülemezliğin büyüme üzerinde olumsuz bir etki yarattığını belirten Villeroy, "ancak bu akşam bu öngörülemezlik olumlu yönde işliyor ve beklediğimiz kadar kötü olmayan bazı haberler alıyoruz" dedi.

Fransa Maliye Bakanı Eric Lombard da 2025 yılında Fransa'da daha yavaş bir ekonomik büyüme beklediğini açıklarken öngörülemezliği suçladı.

Ancak daha önceki %0,9'luk büyüme tahminine kıyasla 2025'te %0,7'lik bir büyüme öngören Fransız GSYH tahmininin yukarı yönlü revize edilebileceğini de belirtti.

Lombard, "Bu gerçekten de Amerika ile başlayacak müzakerelere bağlı. Eğer gümrük vergilerini tekrar düşürmeyi başarırsak, daha iyisini bile yapabiliriz. Göreceğiz." dedi

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