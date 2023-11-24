CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ECB üyesinden faiz sinyali

ECB üyesinden faiz sinyali

Avrupa Merkez Bankası(ECB) üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, faiz oranlarının muhtemelen önümüzdeki birkaç çeyrek dönem sabit kalacağı bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Oluşturma Tarihi 24 Kasım 2023 08:58

Son Güncelleme Tarihi 24 Kasım 2023 08:58

Avrupa Merkez Bankası(ECB) politika yapıcı üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Londra'daki Profesyonel Ekonomistler Topluluğu'na yaptığı konuşmada, faiz indirimini konuşmayı henüz erken olduğu gerekçesiyle reddetti.

ECB, geçen ay faiz oranlarını sabit tutarak art arda 10 artış serisini sonlandırdı ve analistlerin dikkatlerini faiz indirimlerinin ne zaman gelebileceğine yöneltti.

Villeroy, "Sadece çıkışlar ve inişler yok; yüksekliğin etkilerini deneyimleyebileceğiniz ve manzaranın tadını çıkarabileceğiniz platolar da var. Muhtemelen en azından önümüzdeki birkaç toplantıda ve önümüzdeki birkaç çeyrekte bunu yapıyor olacağız." dedi.

İlginizi Çekebilir
Almanya açıkladı: Federal tahvilleri sonlandırıyor Almanya açıkladı: Federal tahvilleri sonlandırıyor 23 Kasım 2023 12:38
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 23 Kasım 2023 10:01
Altın kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi Altın kilogram fiyatı 1 milyon 839 bin liraya geriledi 22 Kasım 2023 16:50
PBoC ters repo işlemleriyle piyasaya sıcak para aktardı PBoC ters repo işlemleriyle piyasaya sıcak para aktardı 22 Kasım 2023 16:38
ABD’de mortgage başvuruları arttı ABD'de mortgage başvuruları arttı 22 Kasım 2023 16:20
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 23 Kasım 2023 13:14
Yurt içi piyasalarda gözler TCMB faiz kararına çevrildi Yurt içi piyasalarda gözler TCMB faiz kararına çevrildi 23 Kasım 2023 09:22
Arz riskleri azaldı: Fiyatlar geriledi Arz riskleri azaldı: Fiyatlar geriledi 22 Kasım 2023 16:18
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! Kasım TCMB toplantısı faiz kararı ne zaman, saat kaçta? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! Kasım TCMB toplantısı faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 23 Kasım 2023 12:06
İngiltere’de imalat sanayisi siparişleri 34 ayın dibinde İngiltere'de imalat sanayisi siparişleri 34 ayın dibinde 22 Kasım 2023 16:13
AB’nin Ukrayna’ya desteği 85 milyar avroya ulaştı AB'nin Ukrayna'ya desteği 85 milyar avroya ulaştı 22 Kasım 2023 15:13
Almanya enflasyona endeksli tahvil ihracını sonlandıracak Almanya enflasyona endeksli tahvil ihracını sonlandıracak 23 Kasım 2023 08:58
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,21
%0,2207
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
998,41
%-0,159
EURO
997,58
%-0,242
DOLAR
986,92
%-1,3082
ALTIN
1.030,36
%3,0358
BORSA
1.006,41
%0,641
EURO
1.002,96
%0,2955
DOLAR
1.010,09
%1,0085
ALTIN
1.051,65
%5,1648
BORSA
1.052,63
%5,2632
EURO
1.025,23
%2,5231
DOLAR
1.745,96
%74,5956
ALTIN
1.652,17
%65,2169
BORSA
1.612,74
%61,2738
EURO
1.543,61
%54,3606
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler